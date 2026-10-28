Obyvatelia malebnej švajčiarskej dedinky Randa v tieni majestátnej štvortisícovky Weisshorn čelia hrozbe ničivej prírodnej katastrofy.
Dedina leží priamo pod 4 505 metrov vysokým štítom Weisshorn, na ktorého východnom svahu sa do pohybu dal gigantický ľadovec. Podľa denníka Bild odborníci odhadujú jeho celkovú hmotnosť až na 250-tisíc ton a existuje akútne riziko, že sa masa každú chvíľu odtrhne a prepadne sa do údolia.
Monitorovacie prístroje zaznamenali, že ľadový kolos sa v súčasnosti posúva smerom nadol rýchlosťou približne 20 centimetrov za deň.
Reťazová reakcia
Ak by došlo k náhlemu zrúteniu celého nestabilného bloku, dedine hrozí zásah masívnou lavínou. Na nebezpečenstvo upozornil expert na prírodné katastrofy Norbert Carlen: „Ak by sa utrhol celý blok, strhol by so sebou aj sneh na svahoch pod ním. Lavína by mala takú kinetickú energiu, že by mohla strhnúť viac snehu a zapríčiniť spustenie ďalších lavín.“
Vzniknutý kaskádový efekt by vytvoril prúd snehu, skál a ľadu s ničivým dosahom na infraštruktúru a obydlia ležiace hlboko v doline.
Tretí stupeň ohrozenia a zákaz vstupu
Samospráva aj záchranné zložky aktuálne evidujú tretí stupeň lavínového nebezpečenstva. Z bezpečnostných dôvodov experti vytýčili zónu predpokladaného dopadu, do ktorej platí prísny zákaz vstupu.
Pokiaľ by sa situácia na svahu naďalej zhoršovala a výstraha by dosiahla štvrtý, najvyšší stupeň, úrady pristúpia k okamžitej a povinnej evakuácii všetkých obyvateľov obce. Najoptimistickejším scenárom pre Randu zostáva postupné roztápanie ľadovca vplyvom teplôt, ktoré by umožnilo uvoľnenie napätia bez náhleho katastrofálneho pádu.