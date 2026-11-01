Dôchodky v roku 2027 porastú, niektorí seniori si prilepšia aj druhýkrát. Poznáme presné sumy
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Daniel Zbudila
dnes 1. novembra 2026 o 11:31
Čas čítania 0:39

Dôchodky v roku 2027 porastú, niektorí seniori si prilepšia aj druhýkrát. Poznáme presné sumy

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Dôchodky v roku 2027 porastú, niektorí seniori si prilepšia aj druhýkrát. Poznáme presné sumy

Slovenských penzistov čaká od januára ďalšie navyšovanie dôchodkov.

Štát každoročne kalkuluje zdražovanie potravín, energií či liekov a podľa takzvanej dôchodcovskej inflácie upravuje výšku vyplácaných dávok. Kým tento rok stúpli penzie o 3,7 percenta, od januára bude tempo o niečo miernejšie – dôchodky porastú o 3,4 percenta, uvádza Sociálna poisťovňa.

V praxi to znamená, že pri súčasnom priemernom starobnom dôchodku na úrovni zhruba 711 eur dostane penzista od nového roka pridaných necelých 25 eur mesačne. Valorizácia sa automaticky premietne aj do ostatných typov dôchodkov vrátane invalidných či sirotských.

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Budúci rok však prinesie viacero špecifických zmien a pre mnohých seniorov nebude januárové zvýšenie jediným. V apríli štát pristúpi k zvýšeniu minimálnych dôchodkov pre ľudí vo veku nad 85 rokov a zároveň začne priebežne vyplácať prvé prepočítané penzie zohľadňujúce roky strávené na materskej dovolenke.

Rastúce tempo starnutia slovenskej populácie však vytvára extrémny tlak na verejné financie. Celkové výdavky na vyplácanie dôchodkov sa už za tento rok vyšplhajú na takmer 13,5 miliardy eur, čo je výrazne vyššia suma, než akú dokáže Sociálna poisťovňa reálne vygenerovať z výberu poistného.

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