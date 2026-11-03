Plán prepojiť výdaj liekov s poštovými službami dostal nateraz stopku.
Myšlienka prepojenia základných poštových služieb so sieťou lekární mala priniesť vyšší komfort predovšetkým do menších miest a obcí, kde kamenné pobočky pošty postupne ubúdajú. ZMOS túto požiadavku opätovne predostrel aj na rokovaní tripartity, no u sociálnych partnerov narazil na neprekonateľnú bariéru, uvádza STVR.
Predseda združenia Jozef Božik upozorňuje, že lekárne podobnú logistiku zvládajú už dnes, pričom v nich niekoľko rokov fungujú výdajne balíkov rôznych služieb. „Ak sú tam takéto služby, tak by tam mohla byť aj Slovenská pošta, ktorá len prijme alebo odovzdá balík, alebo prijme alebo odovzdá doporučenú poštu. To je celé, čo funguje z hľadiska malej pošty,“ argumentuje Božik.
Ostrý nesúhlas však vyjadrila Slovenská lekárnická komora, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu aj rezort zdravotníctva. Dôvodom je pripravovaná transformácia slovenského lekárenstva. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka vysvetlil, že ak sa pôsobnosť lekárne rozšíri na očkovanie či predpisovanie liekov, panujú vážne obavy z dodržania všetkých potrebných hygienických a odborných štandardov.
V Rakúsku bežný štandard, u nás pošta mieri do potravín
Kým na Slovensku projekt naráža na legislatívne a stavovské prekážky, v susednom Rakúsku ide o dlhoročne zavedenú prax. Hovorkyňa Rakúskej pošty Gloria Kohlmaier potvrdila, že poštových partnerov u nich úplne bežne prevádzkujú obchodníci s potravinami, trafiky, obce, turistické združenia, lekárne, čerpacie stanice či predajne elektro. Model malej pošty si navyše pochvaľovali aj obyvatelia Partizánskeho, kde pilotný projekt v lekárni spustili ešte v júni.
Vzhľadom na odmietavý postoj lekárnikov sa štátny poštový operátor sústredí na iné typy partnerstiev. Hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová uviedla, že v najbližšom čase otvoria ďalších šesť malých pôšt a v krátkom výhľade plánujú spustiť ďalších dvanásť. Vo všetkých prípadoch však pôjde výhradne o partnerstvo s obecným úradom alebo so sieťou maloobchodných prevádzok.