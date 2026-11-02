Prezident Peter Pellegrini udelil predsedovi portugalského parlamentu Josému Pedrovi Aguiar-Brancovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy.
José Pedro Aguiar-Branco zohral dôležitú, no pre mnohých neznámu úlohu v kľúčových momentoch našich novodobých dejín. V decembri 1989 pomohol zorganizovať výpravu skupiny mladých Portugalcov priamo do revolučnej Prahy, aby podporili ľudí štrngajúcich kľúčmi v uliciach.
Prezident Peter Pellegrini počas slávnostného ceremoniálu pripomenul, že pred takmer 37 rokmi prišiel Aguiar-Branco do Československa s 50-tisíc ružami a s odkazom, ktorý bol pre vtedajších obyvateľov nesmierne dôležitý – že v zápase za slobodu nie sú sami. Hlava štátu dodala, že Slovensko týmto ocenením vracia symbolické gesto vďaky, pretože solidarita prejavená v rozhodujúcich chvíľach zostáva natrvalo v pamäti národa.
Priateľstvo postavené na skutkoch, nie na papieroch
Udelenie Radu Bieleho dvojkríža II. triedy (občianskeho druhu) je podľa prezidentskej kancelárie nielen poďakovaním za revolučné gesto, ale aj ocenením dlhoročnej práce Aguiar-Branca v európskej politike a parlamentnej diplomacii.
Pellegrini v príhovore vyhlásil, že skutočné vzťahy medzi štátmi sa nebudujú iba podpismi dohôd či formálnymi schôdzkami, ale predovšetkým dôverou, ľudskosťou a reálnymi činmi. Pripomenul, že Portugalsko stálo pri nás v čase boja za slobodu, o to viac si preto váži dnešný rozvoj vzťahov dvoch demokratických štátov.
Pondelkové stretnutie v Bratislave nadviazalo na bilaterálne rozhovory z Lisabonu z novembra 2025 a štátnici na ňom otvorili otázky ďalšej hospodárskej spolupráce aj aktuálne európske témy.