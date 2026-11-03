Nezaradený poslanec Tomáš Malatinec sa rozhodol pridať k novovznikajúcej strane Tomáša Tarabu.
Poslanec Tomáš Malatinec mení svoje politické pôsobenie. Po spolupráci so Stranou vidieka Rudolfa Huliaka sa rozhodol zapojiť do budovania nového politického subjektu Rozvoj Slovenska, za ktorým stojí bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba. Svoje rozhodnutie potvrdil portálu Topky.sk.
Malatinec uviedol, že chce byť súčasťou strany, ktorá sa bude sústrediť na potreby občanov, vzájomnú spoluprácu a napredovanie krajiny namiesto politických sporov.
Jeho rozhodnutie zároveň oslabuje vládnu koalíciu Roberta Fica. Počet poslancov, s ktorých podporou môže koalícia počítať, sa znížil na 75. V 150-člennom parlamente tak už nemá zabezpečenú nadpolovičnú väčšinu.