Podľa súdu sa nepodarilo preukázať jeho vinu.
Najvyšší súd SR potvrdil oslobodzujúci rozsudok v prípade bývalého sudcu a súčasného poradcu premiéra Roberta Fica, Davida Lindtnera. V utorok zamietol odvolanie prokurátora proti aprílovému rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu. Rozsudok je tak právoplatný.
Lindtner čelil obžalobe zo zasahovania do nezávislosti súdu a nepriamej korupcie. Podľa súdov sa však nepodarilo preukázať, že spáchal skutky uvedené v obžalobe.
Najvyšší súd pri rozhodovaní nenašiel dôvod na zrušenie rozsudku. Zdôraznil, že vina nemôže byť postavená len na jednom dôkaze. Predseda senátu dokonca uviedol, že obžaloba sa vôbec nemala dostať pred súd.
Lindtner od začiatku odmietal akékoľvek previnenie a tvrdil, že obvinenia sa zakladajú iba na výpovediach jednotlivých svedkov. Prokurátor pritom žiadal, aby sa prípad vrátil na nové prejednanie.