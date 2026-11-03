Nejasnosti zostávajú aj pri pôvode časti peňazí na kampaň.
Polícia odmietla začať trestné stíhanie v prípade podozrení z nezákonného financovania prezidentskej kampane Petra Pellegriniho v roku 2024. Vyšetrovateľ pritom narazil na viaceré rozpory vo výpovediach influencerov aj prezidentovej sestry Evy Pellegrini, informuje o tom Denník N.
Influencerovi mali za podporu ponúkať tisíce eur
Influencer Filip Jovanovič, známy ako Jovinečko, polícii povedal, že mu za podporu Pellegriniho na Instagrame ponúkali približne 30-tisíc eur. Osloviť ho mala influencerka Zuzana Strausz Plačková.
Tá vyšetrovateľovi potvrdila, že Jovanoviča kontaktovala, no uviedla, že mu spomenula odmenu 10-tisíc eur s možnosťou vyššej sumy. Podľa jej slov ju o sprostredkovanie kontaktu požiadal podnikateľ Marko Šebesta. Ten však tvrdil, že za oslovením stál jeho dnes už zosnulý kolega Marcel Osztas, známy ako Osťo.
Plačková a Pellegriniho sestra si protirečili
Rozdielne výpovede poskytli aj Plačková a prezidentova sestra Eva Pellegrini. Kým prezidentova sestra tvrdila, že sa s influencerkou osobne stretla až po voľbách, Plačková uviedla, že sa poznali už niekoľko rokov a opakovane sa rozprávali. Vyšetrovateľ tieto rozpory nepovažoval za dôkaz nezákonného financovania kampane.
Nejasnosti zostávajú aj pri financovaní kampane
Podľa Denníka N zostáva nevysvetlený aj rozdiel približne 53-tisíc eur medzi vykázanými nákladmi Pellegriniho kampane a zverejnenými darmi. Polícia sa zaoberala aj pôžičkou 300-tisíc eur, ktorú strane Hlas poskytla firma prezidentovej sestry.
Vyšetrovateľ 21. októbra rozhodol, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania. Juraj Šeliga z Demokratov, ktorý podal trestné oznámenie, avizoval sťažnosť. O ďalšom postupe tak môže rozhodnúť prokurátor.
Pellegrini už skôr odmietol, že by on alebo členovia jeho volebného tímu platili influencerom za podporu.