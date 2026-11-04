Jedna z najznámejších mafiánskych vrážd v novodobých dejinách Slovenska zostane právoplatne bez vinníka.
Krajský súd v Bratislave v utorok (3. 11.) definitívne oslobodil Ľuboša Ferusa a ďalších obžalovaných v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru. TASR to potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
„Krajský súd v Bratislave na verejnom zasadnutí dňa 3. novembra rozhodol tak, že sa odvolanie Generálnej prokuratúry SR podané proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28. marca 2023 ako nedôvodné zamieta. Rozsudok je právoplatný,“ spresnil Adamčiak.
Okresný súd Bratislava I v marci 2023 oslobodil obžalovaných spod obžaloby. Vykonaným dokazovaním nebolo podľa súdu bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že sa dopustili žalovaného skutku. O odvolaní prokurátorky rozhodol v utorok krajský súd.
Okrem údajného bývalého bosa nitrianskeho podsvetia Ľuboša Ferusa čelili v prípade obžalobe aj Marek Ľupták, Milan Majtán a Richard Benčič, prezývaný tiež Kofola. Vinu odmietli. K Sýkorovej vražde došlo vo februári 1997 na parkovisku hotela na Bajkalskej ulici v Bratislave.