Vyšetrovanie rozsiahlych korupčných kšeftov so štátnou pôdou na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) sa posunulo do finále.
Kšeftovanie so štátnou a poľnohospodárskou pôdou na Slovenskom pozemkovom fonde sa dostalo do fázy, kedy hlavnému aktérovi hrozí reálny súdny proces. Prípady, ktoré polícia otvorila ešte v roku 2022, vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky ÚBOK definitívne uzavrel a koncom októbra spracoval návrh na podanie obžaloby pre trestný čin prijímania úplatku.
Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek potvrdil, že obvinený si v dvoch rôznych prípadoch nárokoval úplatky v celkovom objeme 310-tisíc eur. V prvom skutku požadoval sumu 240-tisíc eur za to, že zabezpečí bezproblémové schválenie a podpis nájomnej zmluvy na štátnu poľnohospodársku pôdu.
Podľa zistení vyšetrovateľov si výšku všimného vypočítaval priamo úmerne rozlohe – pýtal rovných 200 eur za každý jeden hektár. Len čo rada Slovenského pozemkového fondu prenájom odobrila, obvinený muž prostredníctvom siete sprostredkovateľov prevzal prvú časť úplatku vo výške 120-tisíc eur.
Prisľúbený predaj pôdy a loptička u prokurátora
Druhý prípad fungoval na veľmi podobnom princípe. Obvinený tentoraz záujemcom prisľúbil, že na pozemkovom fonde vybaví nielen prenájom ďalších rozľahlých plôch, ale zariadi aj priamy odpredaj pozemkov do ich vlastníctva. Ako protihodnotu za svoje služby požadoval ďalších 70-tisíc eur. Z tejto sumy mu podľa policajných zistení stihli sprostredkovatelia vyplatiť 22-tisíc eur.
Vyšetrovateľ po zhromaždení dôkazov a vykonaní procesných úkonov posunul spis na prokuratúru. Hovorca Policajného prezídia Roman Hájek uviedol, že o ďalšom postupe a o tom, či obvinený muž definitívne skončí na lavici obžalovaných, teraz rozhodne dozorujúci prokurátor, pričom detailnejšie informácie vzhľadom na stav konania polícia v tejto chvíli zverejniť nemôže.