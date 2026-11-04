Opozičná SaS varuje pred ohrozením tisícok pracovných miest a vyzýva premiéra Roberta Fica a ministerku Denisu Sakovú, aby začali rokovať s vedením koncernu.
Automobilka Audi zvažuje presun výroby modelov Q7 a Q8 z bratislavského Volkswagenu do USA. Opozičná SaS preto vyzýva premiéra Roberta Fica a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby začali rokovať s vedením koncernu.
Podľa poslanca SaS Mariána Viskupiča tvorí výroba Audi približne tretinu produkcie bratislavského závodu. Jej prípadný presun bez náhrady by mohol ohroziť tisíce pracovných miest aj slovenských subdodávateľov.
SaS zároveň kritizuje vládu za zhoršovanie podnikateľského prostredia a žiada, aby sa usilovala o nové investície a výrobné programy pre Slovensko. O presune výroby zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie.