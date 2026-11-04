Ceny nehnuteľností na Slovensku opäť rastú: Bývanie zdraželo o takmer 11 percent
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Natália Mišániová
dnes 4. novembra 2026 o 9:43
Čas čítania 0:19

Ceny nehnuteľností na Slovensku opäť rastú: Bývanie zdraželo o takmer 11 percent

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Ceny nehnuteľností na Slovensku opäť rastú: Bývanie zdraželo o takmer 11 percent
Zdroj: Penta Real Estate

Najvýraznejšie zdraželi menšie byty a staršie nehnuteľnosti, pričom rast cien zaznamenali takmer všetky kraje.

Bývanie na Slovensku pokračuje v zdražovaní napriek rastúcim úrokovým sadzbám hypoték. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) vzrástli ponukové ceny nehnuteľností v treťom štvrťroku medziročne o 10,9 percenta, a oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 2,6 percenta.

Najvýraznejšie zdraželi menšie byty a staršie nehnuteľnosti. Ceny rástli takmer na celom Slovensku, výnimkou bol Košický kraj.

Záujem o bývanie zostal počas leta silný. Podľa NBS mohli ľudia urýchľovať kúpu nehnuteľností z obáv pred ďalším zdražovaním hypoték. Septembrové údaje však naznačujú, že dopyt podporovaný úvermi môže postupne slabnúť.

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Náhľadový obrázok: Penta Real Estate
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Súvisiace témy:
Slovensko Nehnuteľnosti
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