Najvýraznejšie zdraželi menšie byty a staršie nehnuteľnosti, pričom rast cien zaznamenali takmer všetky kraje.
Bývanie na Slovensku pokračuje v zdražovaní napriek rastúcim úrokovým sadzbám hypoték. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) vzrástli ponukové ceny nehnuteľností v treťom štvrťroku medziročne o 10,9 percenta, a oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 2,6 percenta.
Najvýraznejšie zdraželi menšie byty a staršie nehnuteľnosti. Ceny rástli takmer na celom Slovensku, výnimkou bol Košický kraj.
Záujem o bývanie zostal počas leta silný. Podľa NBS mohli ľudia urýchľovať kúpu nehnuteľností z obáv pred ďalším zdražovaním hypoték. Septembrové údaje však naznačujú, že dopyt podporovaný úvermi môže postupne slabnúť.