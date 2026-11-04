K bojkotu zápasov proti Rusku na hokejových MS sa pridalo Rakúsko. Škoda zvažuje podporu turnaja
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
TASR
dnes 4. novembra 2026 o 11:12
Čas čítania 1:25

K bojkotu zápasov proti Rusku na hokejových MS sa pridalo Rakúsko. Škoda zvažuje podporu turnaja

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
K bojkotu zápasov proti Rusku na hokejových MS sa pridalo Rakúsko. Škoda zvažuje podporu turnaja
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Verdikt Športového arbitrážneho súdu o nútenom návrate ruských hokejových tímov do medzinárodných súťaží narazil na tvrdý odpor európskych aj zámorských zväzov.

Prvým testom malo byť nasadenie ruskej dvadsiatky na juniorskom šampionáte v Kanade, no európske tímy dali okamžite najavo, že na ľad proti Rusom nevstúpia.

K doterajšiemu odmietavému bloku, ktorý tvoria Česko, Švédsko, Nórsko a Dánsko, sa najnovšie pripojil aj Rakúsky zväz ľadového hokeja (ÖEHV). Výkonný riaditeľ rakúskeho zväzu Alexander Helwig vo vysielaní verejnoprávnej stanice ORF vyhlásil, že ich postoj je jednoznačný – pokiaľ pokračuje vojna, kategoricky odmietajú ruskú účasť na medzinárodných podujatiach a za súčasného stavu proti Rusku určite hrať nebudú, hoci pripustil, že do májového termínu MS sa ešte veci môžu vyvinúť.

Hrozba zrušenia šampionátov a červená od kanadskej vlády

Prípadný návrat ruských športovcov navyše priamo ohrozuje samotnú realizáciu vrcholných podujatí. Predseda predstavenstva Nemeckého hokejového zväzu (DEB) Frank H. Lutz upozornil na vážne bezpečnostné i finančné riziká a pripustil možnosť, že Nemecko sa organizácie najbližšieho mužského šampionátu radšej úplne vzdá, ak by naň malo pricestovať Rusko. K tomuto postoju prispieva aj ostrý nesúhlas veľkých sponzorov a partnerov šampionátu aj samotnej IIHF, ktorí nechcú byť s ruskou účasťou spájaní.

 

Problémy sa nabaľujú aj na ďalších turnajoch. Fínske mesto Turku oznámilo, že v prípade štartu Ruska odstupuje od spoluorganizácie budúcich majstrovstiev sveta do 20 rokov, zatiaľ čo český vládny kabinet zvažuje plošný zákaz vstupu pre ruské hráčky na januárové MS žien do 18 rokov. Aktuálne majstrovstvá sveta žien v Dánsku sa hrajú bez Ruska, keďže na ne rozhodnutie súdu nedosiahlo.

Najráznejší krok však prichádza zo zámoria. Hostiteľom prelomu rokov majú byť kanadské mestá Edmonton a Red Deer, no kanadský premiér Mark Carney potvrdil, že ruské tímy na kanadský ľad nevykorčuľujú. Počas diplomatického summitu na Antigue a Barbude zdôraznil, že vojenská agresia Ruska na Ukrajine podporovaná Bieloruskom je jednoznačnou prekážkou, pre ktorú tieto reprezentácie na juniorských MS štartovať nebudú.

Škoda zvažuje svoju podporu

Dlhoročný generálny partner hokejových majstrovstiev sveta, automobilka Škoda, otvorene hrozí zrušením svojej podpory, pokiaľ na turnaji dostane priestor reprezentácia Ruska, píše Denník N. Značka, ktorá prestížny šampionát nepretržite financuje už od roku 1993, označila návrat ruských tímov za nezlučiteľný so svojimi hodnotami pre pokračujúcu vojenskú agresiu na Ukrajine, pričom k narastajúcemu tlaku na Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF) sa v uplynulých dňoch pridali aj ďalší kľúčoví reklamní partneri.

2. novembra 2026 o 6:31 Čas čítania 1:31 Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
3. novembra 2026 o 19:15 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
1. novembra 2026 o 16:46 Čas čítania 0:34 Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:19
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
1
včera o 17:02
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
včera o 18:30
Koniec nalepovacích diaľničných známok v Rakúsku. Od 1. decembra ich vodiči na pumpách už nekúpia
Koniec nalepovacích diaľničných známok v Rakúsku. Od 1. decembra ich vodiči na pumpách už nekúpia
dnes o 06:36
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
dnes o 09:43
Ceny nehnuteľností na Slovensku opäť rastú: Bývanie zdraželo o takmer 11 percent
Ceny nehnuteľností na Slovensku opäť rastú: Bývanie zdraželo o takmer 11 percent
1
včera o 17:02
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
včera o 13:19
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
včera o 18:30
Koniec nalepovacích diaľničných známok v Rakúsku. Od 1. decembra ich vodiči na pumpách už nekúpia
Koniec nalepovacích diaľničných známok v Rakúsku. Od 1. decembra ich vodiči na pumpách už nekúpia
včera o 19:15
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 16:50
Streľba v obytnom komplexe pri Kuchajde: Polícia uzavrela časť Bratislavy, na miesto dorazili kukláči aj policajní vyjednávači
Streľba v obytnom komplexe pri Kuchajde: Polícia uzavrela časť Bratislavy, na miesto dorazili kukláči aj policajní vyjednávači
29. 10. 2026 15:30
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
pred 3 dňami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
pred 4 dňami
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
28. 10. 2026 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 2 dňami
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Lifestyle news
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
včera o 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
včera o 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Slovensko Všetko
Útoky na supermarkety v západnej Európe vystrašili aj Slovensko: V ohrození môžu byť aj smart domácnosti
pred 49 minútami
Útoky na supermarkety v západnej Európe vystrašili aj Slovensko: V ohrození môžu byť aj smart domácnosti
Séria sofistikovaných kybernetických útokov na západné obchodné reťazce ukázala novú zbraň digitálnych vydieračov.
Polícia trestne stíha dvoch mužov za streľbu na Tomášikovej: Z 13. poschodia padlo najmenej päť rán do vnútrobloku
pred 34 minútami
Polícia trestne stíha dvoch mužov za streľbu na Tomášikovej: Z 13. poschodia padlo najmenej päť rán do vnútrobloku
V Trenčíne štartuje prezidentský samit V4: Pellegrini hostí Pavla aj von der Leyen, riešiť budú drahé energie a pomoc Ukrajine
pred hodinou
V Trenčíne štartuje prezidentský samit V4: Pellegrini hostí Pavla aj von der Leyen, riešiť budú drahé energie a pomoc Ukrajine
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
dnes o 06:36
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Súd definitívne oslobodil Ľuboša Ferusa z vraždy bosa Miroslava Sýkoru: Prokuratúra nemala dosť dôkazov
pred 3 hodinami
Súd definitívne oslobodil Ľuboša Ferusa z vraždy bosa Miroslava Sýkoru: Prokuratúra nemala dosť dôkazov
Fico sa v mene štátu ospravedlnil Lindtnerovi a skritizoval Hlas aj SNS: Nezvládli ste kandidátky a rozpadávajú sa vám kluby
pred 2 hodinami
Fico sa v mene štátu ospravedlnil Lindtnerovi a skritizoval Hlas aj SNS: Nezvládli ste kandidátky a rozpadávajú sa vám kluby
Zahraničie Všetko
Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku
dnes o 07:01
Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku
1
včera o 14:03
Európske krajiny pripravujú tisíce vojakov na možné nasadenie na Ukrajine. Veľké cvičenie sa uskutoční v Poľsku
včera o 08:50
Tragédia na Seychelách: Nemec sa vrátil po okuliare na pláž, ráno ho našli mŕtveho na skalách
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Ekonomika Všetko
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred 2 dňami
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred 4 dňami
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
pred 3 dňami
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ameriku ovládlo Bluenami
pred hodinou
Ameriku ovládlo Bluenami
Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku. Americké kongresové voľby, tradične označované ako midterms, sa zmenili na nekompromisné zúčtovanie s republikánskou politikou.
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
včera o 15:21
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
včera o 10:14
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
pred 2 dňami
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
Na Floride sa zrútilo lietadlo
pred 2 dňami
Na Floride sa zrútilo lietadlo
Viac