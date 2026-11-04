Verdikt Športového arbitrážneho súdu o nútenom návrate ruských hokejových tímov do medzinárodných súťaží narazil na tvrdý odpor európskych aj zámorských zväzov.
Prvým testom malo byť nasadenie ruskej dvadsiatky na juniorskom šampionáte v Kanade, no európske tímy dali okamžite najavo, že na ľad proti Rusom nevstúpia.
K doterajšiemu odmietavému bloku, ktorý tvoria Česko, Švédsko, Nórsko a Dánsko, sa najnovšie pripojil aj Rakúsky zväz ľadového hokeja (ÖEHV). Výkonný riaditeľ rakúskeho zväzu Alexander Helwig vo vysielaní verejnoprávnej stanice ORF vyhlásil, že ich postoj je jednoznačný – pokiaľ pokračuje vojna, kategoricky odmietajú ruskú účasť na medzinárodných podujatiach a za súčasného stavu proti Rusku určite hrať nebudú, hoci pripustil, že do májového termínu MS sa ešte veci môžu vyvinúť.
Hrozba zrušenia šampionátov a červená od kanadskej vlády
Prípadný návrat ruských športovcov navyše priamo ohrozuje samotnú realizáciu vrcholných podujatí. Predseda predstavenstva Nemeckého hokejového zväzu (DEB) Frank H. Lutz upozornil na vážne bezpečnostné i finančné riziká a pripustil možnosť, že Nemecko sa organizácie najbližšieho mužského šampionátu radšej úplne vzdá, ak by naň malo pricestovať Rusko. K tomuto postoju prispieva aj ostrý nesúhlas veľkých sponzorov a partnerov šampionátu aj samotnej IIHF, ktorí nechcú byť s ruskou účasťou spájaní.
Problémy sa nabaľujú aj na ďalších turnajoch. Fínske mesto Turku oznámilo, že v prípade štartu Ruska odstupuje od spoluorganizácie budúcich majstrovstiev sveta do 20 rokov, zatiaľ čo český vládny kabinet zvažuje plošný zákaz vstupu pre ruské hráčky na januárové MS žien do 18 rokov. Aktuálne majstrovstvá sveta žien v Dánsku sa hrajú bez Ruska, keďže na ne rozhodnutie súdu nedosiahlo.
Najráznejší krok však prichádza zo zámoria. Hostiteľom prelomu rokov majú byť kanadské mestá Edmonton a Red Deer, no kanadský premiér Mark Carney potvrdil, že ruské tímy na kanadský ľad nevykorčuľujú. Počas diplomatického summitu na Antigue a Barbude zdôraznil, že vojenská agresia Ruska na Ukrajine podporovaná Bieloruskom je jednoznačnou prekážkou, pre ktorú tieto reprezentácie na juniorských MS štartovať nebudú.
Škoda zvažuje svoju podporu
Dlhoročný generálny partner hokejových majstrovstiev sveta, automobilka Škoda, otvorene hrozí zrušením svojej podpory, pokiaľ na turnaji dostane priestor reprezentácia Ruska, píše Denník N. Značka, ktorá prestížny šampionát nepretržite financuje už od roku 1993, označila návrat ruských tímov za nezlučiteľný so svojimi hodnotami pre pokračujúcu vojenskú agresiu na Ukrajine, pričom k narastajúcemu tlaku na Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF) sa v uplynulých dňoch pridali aj ďalší kľúčoví reklamní partneri.