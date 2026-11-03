Agresívny incident na bratislavskom urgentnom príjme v Ružinove má brutálnu dohru.
Incident sa odohral v čakárni ružinovského urgentu, kde muž ležal na lavičkách. Zdravotníci sa ho snažili usmerniť na vyšetrenie poraneného členka, pacient mal však úplne iné priority. Od personálu začal okamžite požadovať lieky na tlmenie bolesti a silné sedatívum diazepam. Keď mu zdravotníci vysvetlili, že lieky mu bez stanovenia diagnózy nemôžu podať, začal zúriť.
Konflikt bleskovo prerástol do fyzického násilia. Ako vyplýva zo súdneho rozhodnutia, o ktorom informoval portál tnlive.sk, útočník zasiahol záchranára zovretou päsťou priamo do tváre. Lekárska správa konštatuje zlomeninu nosových kostí, pomliaždeniny a tržnú ranu nosovej priehradky, pričom rekonvalescencia potrvá minimálne jeden až tri týždne.
Zranený zdravotník má podľa súdu výrazné ťažkosti pri rozprávaní, dýchaní nosom aj bežnom jedení. Zraneniu sa nevyhol ani ďalší zamestnanec urgentu – keď sa snažil zúriaceho muža spacifikovať, spadol na ruku, útočník ho priľahol a pomliaždil mu dva prsty.
Výhovorka na filmové rekvizity a stopka od súdu
Pred sudcom sa obvinený snažil celú situáciu otočiť a tvrdil, že v konflikte vystupoval ako obeť. Vyhlásil, že zdravotník ho sotil ako prvý a úder päsťou bol len sebaobranou pred ďalším útokom. Zároveň pripustil, že pred príchodom do nemocnice vypil tri poháre vína, no rezolútne poprel, že by si pýtal diazepam. Sudca však jeho verziu zmietol zo stola, keďže kamerové záznamy, výpovede svedkov aj lekárske posudky akúkoľvek nutnú obranu jednoznačne vylučujú.
Pri rozhodovaní o väzobnom stíhaní zavážila aj podozrivá identita útočníka. Muž totiž pri sebe nemal žiadny platný doklad totožnosti a na území Slovenska nemá žiadne rodinné ani pracovné zázemie. Kriminalisti uňho navyše objavili celú zbierku cudzích vodičských preukazov a platobných kariet. Obvinený sa ich prítomnosť pokúsil vysvetliť bizarným tvrdením, že ide o rekvizity určené na nakrúcanie filmu.
Súd vyhodnotil reálne riziko úteku aj obavu, že by na slobode pokračoval v páchaní trestnej činnosti. Muž tak putoval rovno do vyšetrovacej väzby, pričom čelí obvineniu z ublíženia na zdraví a výtržníctva.