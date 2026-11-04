Fico sa v mene štátu ospravedlnil Lindtnerovi a skritizoval Hlas aj SNS: Nezvládli ste kandidátky a rozpadávajú sa vám kluby
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dnes 4. novembra 2026 o 12:00
Čas čítania 1:06

Fico sa v mene štátu ospravedlnil Lindtnerovi a skritizoval Hlas aj SNS: Nezvládli ste kandidátky a rozpadávajú sa vám kluby

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Fico sa v mene štátu ospravedlnil Lindtnerovi a skritizoval Hlas aj SNS: Nezvládli ste kandidátky a rozpadávajú sa vám kluby
Zdroj: Facebook/Smer – SSD

Premiér Robert Fico sa spoločne s celým poslaneckým klubom Smeru-SD postavil pred novinárov a predviedol nekompromisné zúčtovanie s vnútropolitickým dianím.

Vystúpenie vládnych špičiek otvoril Robert Fico osobnou a justičnou témou. Reagoval na čerstvé rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý definitívne zbavil obžaloby jeho poradcu a blízkeho priateľa Davida Lindtnera. Premiér zdôraznil, že po rokoch stíhaní sa niekto dotknutým osobám musí ospravedlniť, a urobil tak priamo pred kamerami v mene Slovenskej republiky.

Tento moment plynule prepojil s dianím v parlamente, kde sa poslanec Roman Malatinec rozhodol opustiť zoskupenie okolo Rudolfa Huliaka a pridať sa k ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Fico potvrdil, že tento krok berie na vedomie, no okamžite vyzdvihol nepriestrelnú jednotu vlastných radov.

Vyhlásil, že práve vďaka lojalite, zodpovednosti a politickej disciplíne zákonodarcov Smeru-SD koalícia ustála personálne otrasy po voľbách v roku 2023, pričom bez nich by Slovensko už zrejme dávno čelilo predčasným voľbám.

Výčitky za rozpad klubov a odmietnutie pôžičky Kyjevu

Omnoho chladnejšie slová smeroval šéf exekutívy do vlastných koaličných radov. Zodpovednosť za napätú atmosféru v parlamente a krehkú vládnu väčšinu pripísal priamo koaličným partnerom – Slovenskej národnej strane a Hlasu-SD. Obom stranám otvorene vytkol nezvládnutý proces tvorby volebných kandidátok, ktorého daňou je postupné trieštenie ich poslaneckých klubov.

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Fico naznačil, že vedenie koalície sa teraz bude musieť omnoho intenzívnejšie venovať komunikácii s jednotlivými nezaradenými poslancami, aby zabezpečilo hladký chod zákonodarného zboru.

Napriek nestabilným pomerom premiér odmieta scenár predčasného konca a naďalej predpokladá riadne konanie parlamentných volieb v septembri budúceho roka. Kabinet sa podľa neho opiera o včas schválený štátny rozpočet a úspešné plnenie vládneho programu, pričom v budúcom roku sľubuje ďalšie kompenzačné opatrenia pri drahých energiách a cenách pohonných látok.

Záverom Fico pripomenul nadchádzajúcu zahraničnú cestu do Ľvova, kde slovenský kabinet absolvuje spoločné rokovanie s ukrajinskou vládou, a opätovne deklaroval, že Slovensko odmieta poskytnutie finančnej pôžičky susednému štátu.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Smer – SSD
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Súvisiace témy:
Slovensko Politika Robert Fico
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