Premiér Robert Fico sa spoločne s celým poslaneckým klubom Smeru-SD postavil pred novinárov a predviedol nekompromisné zúčtovanie s vnútropolitickým dianím.
Vystúpenie vládnych špičiek otvoril Robert Fico osobnou a justičnou témou. Reagoval na čerstvé rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý definitívne zbavil obžaloby jeho poradcu a blízkeho priateľa Davida Lindtnera. Premiér zdôraznil, že po rokoch stíhaní sa niekto dotknutým osobám musí ospravedlniť, a urobil tak priamo pred kamerami v mene Slovenskej republiky.
Tento moment plynule prepojil s dianím v parlamente, kde sa poslanec Roman Malatinec rozhodol opustiť zoskupenie okolo Rudolfa Huliaka a pridať sa k ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Fico potvrdil, že tento krok berie na vedomie, no okamžite vyzdvihol nepriestrelnú jednotu vlastných radov.
Vyhlásil, že práve vďaka lojalite, zodpovednosti a politickej disciplíne zákonodarcov Smeru-SD koalícia ustála personálne otrasy po voľbách v roku 2023, pričom bez nich by Slovensko už zrejme dávno čelilo predčasným voľbám.
Výčitky za rozpad klubov a odmietnutie pôžičky Kyjevu
Omnoho chladnejšie slová smeroval šéf exekutívy do vlastných koaličných radov. Zodpovednosť za napätú atmosféru v parlamente a krehkú vládnu väčšinu pripísal priamo koaličným partnerom – Slovenskej národnej strane a Hlasu-SD. Obom stranám otvorene vytkol nezvládnutý proces tvorby volebných kandidátok, ktorého daňou je postupné trieštenie ich poslaneckých klubov.
Fico naznačil, že vedenie koalície sa teraz bude musieť omnoho intenzívnejšie venovať komunikácii s jednotlivými nezaradenými poslancami, aby zabezpečilo hladký chod zákonodarného zboru.
Napriek nestabilným pomerom premiér odmieta scenár predčasného konca a naďalej predpokladá riadne konanie parlamentných volieb v septembri budúceho roka. Kabinet sa podľa neho opiera o včas schválený štátny rozpočet a úspešné plnenie vládneho programu, pričom v budúcom roku sľubuje ďalšie kompenzačné opatrenia pri drahých energiách a cenách pohonných látok.
Záverom Fico pripomenul nadchádzajúcu zahraničnú cestu do Ľvova, kde slovenský kabinet absolvuje spoločné rokovanie s ukrajinskou vládou, a opätovne deklaroval, že Slovensko odmieta poskytnutie finančnej pôžičky susednému štátu.