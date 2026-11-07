Hladina Balatonu klesá k historickému minimu: Sucho a masívny odpar môžu najväčšie maďarské jazero rozdeliť na tri časti
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Daniel Zbudila
dnes 7. novembra 2026 o 7:33
Čas čítania 1:10

Hladina Balatonu klesá k historickému minimu: Sucho a masívny odpar môžu najväčšie maďarské jazero rozdeliť na tri časti

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Hladina Balatonu klesá k historickému minimu: Sucho a masívny odpar môžu najväčšie maďarské jazero rozdeliť na tri časti
Zdroj: Facebook/Gyuláné Sárvári

Obľúbená letná destinácia tisícov Slovákov čelí vážnym dôsledkom pretrvávajúcej klimatickej krízy.

Klimatické zmeny a pretrvávajúce sucho, ktoré sužujú veľkú časť európskeho kontinentu vrátane Slovenska, naplno udreli na najvýznamnejšiu vodnú plochu u našich južných susedov. Merania na Balatone ukázali pokles vodnej hladiny na úroveň len 29 centimetrov. Ide o kritický stav, ktorý takmer vyrovnal negatívny historický rekord z roku 2003, keď hladina dosiahla 23 centimetrov, uvádza portál Most Hír.

Hoci prirodzené výkyvy výšky hladiny sú pre plytké vnútrozemské jazerá bežné, aktuálna situácia prekračuje bežné medze. Kombinácia vĺn horúčav s teplotami nad 40 °C a dlhodobého zrážkového deficitu vytvorila podmienky pre enormný úbytok vody.

Zimné zrážky už letné straty nedokážu dorovnať

Zásadný problém odhalili analýzy maďarských hydrológov, ktoré poukazujú na zmenu celkovej vodnej bilancie jazera. V minulosti fungoval stabilný prirodzený cyklus: voda, ktorá sa počas teplých mesiacov vyparila, sa cez zimu vďaka zrážkam a prítokom doplnila späť. Otepľujúca sa klíma však tento mechanizmus narušila.

Extrémne vyparovanie v letnej sezóne je dnes natoľko intenzívne, že ani nadpriemerne vlhká zima nedokáže vzniknuté straty pokryť. Podľa prognóz navyše nadchádzajúce zimné mesiace neprinesú mimoriadny úhrn zrážok, čo znamená, že jazero zostane v hlbokom deficite aj v ďalšom období.

Tri samostatné vodné plochy namiesto jedného celku

V súvislosti s kritickým stavom sa začali šíriť katastrofické scenáre tvrdiace, že Balaton sa do roku 2040 úplne vyparí. Odborníci však pred unáhlenou panikou varujú – jazero z mapy sveta tak rýchlo nezmizne, no radikálne sa zmení jeho podoba. Výpočty a simulácie maďarského vodohospodára Benceho Fülöpa ukazujú, že pri zachovaní súčasného trendu sucha by okolo roku 2066 mohlo dôjsť k rozpadu jazera na tri samostatné časti.

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Balaton v súčasnosti pozostáva zo štyroch prirodzených paniev – Keszthely, Szigliget, Szemes a Siófok. Podľa Balatonského limnologického ústavu postačí ďalší pokles hladiny približne o jeden meter na to, aby sa tieto časti od seba definitívne oddelili, čím Balaton ako jednoliaty celok prestane existovať.

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