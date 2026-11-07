Obľúbená letná destinácia tisícov Slovákov čelí vážnym dôsledkom pretrvávajúcej klimatickej krízy.
Klimatické zmeny a pretrvávajúce sucho, ktoré sužujú veľkú časť európskeho kontinentu vrátane Slovenska, naplno udreli na najvýznamnejšiu vodnú plochu u našich južných susedov. Merania na Balatone ukázali pokles vodnej hladiny na úroveň len 29 centimetrov. Ide o kritický stav, ktorý takmer vyrovnal negatívny historický rekord z roku 2003, keď hladina dosiahla 23 centimetrov, uvádza portál Most Hír.
Hoci prirodzené výkyvy výšky hladiny sú pre plytké vnútrozemské jazerá bežné, aktuálna situácia prekračuje bežné medze. Kombinácia vĺn horúčav s teplotami nad 40 °C a dlhodobého zrážkového deficitu vytvorila podmienky pre enormný úbytok vody.
Zimné zrážky už letné straty nedokážu dorovnať
Zásadný problém odhalili analýzy maďarských hydrológov, ktoré poukazujú na zmenu celkovej vodnej bilancie jazera. V minulosti fungoval stabilný prirodzený cyklus: voda, ktorá sa počas teplých mesiacov vyparila, sa cez zimu vďaka zrážkam a prítokom doplnila späť. Otepľujúca sa klíma však tento mechanizmus narušila.
Extrémne vyparovanie v letnej sezóne je dnes natoľko intenzívne, že ani nadpriemerne vlhká zima nedokáže vzniknuté straty pokryť. Podľa prognóz navyše nadchádzajúce zimné mesiace neprinesú mimoriadny úhrn zrážok, čo znamená, že jazero zostane v hlbokom deficite aj v ďalšom období.
Tri samostatné vodné plochy namiesto jedného celku
V súvislosti s kritickým stavom sa začali šíriť katastrofické scenáre tvrdiace, že Balaton sa do roku 2040 úplne vyparí. Odborníci však pred unáhlenou panikou varujú – jazero z mapy sveta tak rýchlo nezmizne, no radikálne sa zmení jeho podoba. Výpočty a simulácie maďarského vodohospodára Benceho Fülöpa ukazujú, že pri zachovaní súčasného trendu sucha by okolo roku 2066 mohlo dôjsť k rozpadu jazera na tri samostatné časti.
Balaton v súčasnosti pozostáva zo štyroch prirodzených paniev – Keszthely, Szigliget, Szemes a Siófok. Podľa Balatonského limnologického ústavu postačí ďalší pokles hladiny približne o jeden meter na to, aby sa tieto časti od seba definitívne oddelili, čím Balaton ako jednoliaty celok prestane existovať.