Ryanair sprísnil podmienky cestovania: Odteraz musíš odovzdať batožinu najneskôr hodinu pred odletom
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Natália Mišániová
dnes 11. novembra 2026 o 12:30
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Ryanair sprísnil podmienky cestovania: Odteraz musíš odovzdať batožinu najneskôr hodinu pred odletom

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Ryanair sprísnil podmienky cestovania: Odteraz musíš odovzdať batožinu najneskôr hodinu pred odletom
Zdroj: Unsplash/Markus Winkler

Cestujúcim, ktorí lehotu nestihnú, môže byť odmietnutý nástup do lietadla.

Letecká spoločnosť Ryanair od utorka (10. novembra) sprísnila pravidlá odbavenia na letiskách. Cestujúci musia po novom odovzdať podanú batožinu a dokončiť letiskový check-in najneskôr 60 minút pred plánovaným odletom. Doteraz mali čas do 40 minút pred odletom.

Nové pravidlo platí na všetkých letiskách, kde Ryanair pôsobí. Ak cestujúci nestihne odbavenie v stanovenom čase, aerolinka mu môže odmietnuť nástup do lietadla bez nároku na vrátenie peňazí.

Na letiskách pribúdajú samoobslužné kiosky

Spoločnosť zároveň rozširuje samoobslužné kiosky na odovzdávanie batožiny, ktoré majú urýchliť odbavenie a skrátiť čakanie v radoch.

Cestujúci by nemali zabúdať ani na online check-in. Ak sa neodbavia vopred a musia tak urobiť až na letisku, môžu zaplatiť poplatok 55 eur.

Pre ľudí, ktorí cestujú iba s príručnou batožinou a majú palubný lístok v aplikácii, sa pravidlá výrazne nemenia. Nová hodinová lehota sa týka najmä cestujúcich s podanou batožinou alebo tých, ktorí potrebujú odbavenie na letisku.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/Markus Winkler
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