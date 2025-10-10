Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Katarina Jánošíková
dnes 10. októbra 2025 o 10:54
Čas čítania 1:06

Prezident Pellegrini chce zo Slovenska gigafabriku pre umelú inteligenciu. Prezradil svoje plány

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Prezident Pellegrini chce zo Slovenska gigafabriku pre umelú inteligenciu. Prezradil svoje plány
Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Slovensko potrebuje realizovať zmeny omnoho rýchlejšie, ako sme to robili doteraz.

Prezident SR Peter Pellegrini bude v piatok na summite hláv štátov skupiny Arraiolos v estónskom Tallinne s prezidentmi desiatich krajín Európskej únie rokovať o témach týkajúcich sa problematiky umelej inteligencie. Slovensko by podľa jeho slov bolo v budúcnosti „dobrým miestom pre AI gigafabriky“.


„V prvom paneli (stretnutia skupiny Arraiolos) budeme hovoriť o umelej inteligencii. Chcel by som sa zamerať na štyri hlavné body - nájsť správnu úroveň regulácie, pretože verím, že nadmerná regulácia zabíja inovácie. Druhým je skorá implementácia, pretože svet sa mení veľmi rýchlo a Európa, so svojou konkurencieschopnosťou, potrebuje realizovať zmeny omnoho rýchlejšie, ako sme to robili doteraz,“ uviedol Pellegrini.


„Samozrejme, tretím bodom je vzdelávanie, pretože musíme vzdelávať nielen mladú generáciu, ale aj učiteľov v školách a staršiu generáciu, keďže pred nami stojí skutočná revolúcia. A štvrtým bodom je zdroj energie, pretože umelá inteligencia bude potrebovať veľké množstvo energie a, samozrejme, toto je téma, v ktorej sme na Slovensku veľmi silní – ako jadrová krajina s viacerými jadrovými elektrárňami,“ pokračoval slovenský prezident a dodal, že podľa jeho názoru by bolo Slovensko dobrým miestom pre gigafabriky alebo v budúcnosti AI gigafabriky.

24. júla 2025 o 11:00 Čas čítania 2:39 Aký je vzťah mladých Slovákov k umelej inteligencii? Tieto zistenia ťa zrejme prekvapia Aký je vzťah mladých Slovákov k umelej inteligencii? Tieto zistenia ťa zrejme prekvapia


Na piatkovom stretnutí sa na pozvanie estónskeho prezidenta Alara Karisa okrem Pellegriniho zúčastnia aj prezidenti Rakúska (Alexander Van der Bellen), Bulharska (Rumen Radev), Nemecka (Frank-Walter Steinmeier), Grécka (Konstantinos Tasulas), Talianska (Sergio Mattarella), Lotyšska (Edgars Rinkevičs), Poľska (Karol Nawrocki), Portugalska (Marcelo Rebelo de Sousa) a Slovinska (Nataša Pircová Musarová).


Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003. Slovenská republika bola zastúpená po prvý raz na stretnutí skupiny v roku 2022 bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

pellegrini
Zdroj: Facebook ( Peter Pellegrini)
24. septembra 2025 o 12:19 Čas čítania 0:41 Danko kritizoval prezidenta, že do USA nevzal všetkých ministrov. Pellegrini mu odkázal, aby vysvetlil cestu Šimkovičovej Danko kritizoval prezidenta, že do USA nevzal všetkých ministrov. Pellegrini mu odkázal, aby vysvetlil cestu Šimkovičovej
10. septembra 2025 o 11:10 Čas čítania 1:17 Pellegrini ostro kritizuje konsolidačný balík Ficovej vlády. Objem opatrení za takmer 3 miliardy ho zaskočil Pellegrini ostro kritizuje konsolidačný balík Ficovej vlády. Objem opatrení za takmer 3 miliardy ho zaskočil
8. októbra 2025 o 17:14 Čas čítania 1:04 Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Peter Pellegrini Umelá inteligencia
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Facebook/Peter Pellegrini
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:03
SHMÚ zvyšuje výstrahy na 2. stupeň. Niektoré časti Slovenska zasiahne silná víchrica
SHMÚ zvyšuje výstrahy na 2. stupeň. Niektoré časti Slovenska zasiahne silná víchrica
pred 2 dňami
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
dnes o 05:41
Dnes budeš na Slovensku počuť sirény. Nie je však dôvod na obavy
Dnes budeš na Slovensku počuť sirény. Nie je však dôvod na obavy
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 09:08
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 10:37
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
včera o 15:03
SHMÚ zvyšuje výstrahy na 2. stupeň. Niektoré časti Slovenska zasiahne silná víchrica
SHMÚ zvyšuje výstrahy na 2. stupeň. Niektoré časti Slovenska zasiahne silná víchrica
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 dňami
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
pred 2 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
3. 10. 2025 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
4. 10. 2025 18:22
V Európe sa šíri smrteľný vírus, ktorý prenášajú zvieratá. V Nemecku zomreli traja ľudia
V Európe sa šíri smrteľný vírus, ktorý prenášajú zvieratá. V Nemecku zomreli traja ľudia
Lifestyle news
Koniec „vegánskych burgrov“: Europarlament podporil zákaz mäsových názvov pre rastlinné produkty pred 11 minútami
Louis Tomlison prehovoril o smrti Liama Paynea aj o budúcnosti One Direction. O tragédii sa mal dozvedieť od Nialla pred hodinou
Legendárny komik je späť. Rowan Atkinson nás rozosmeje počas Vianoc v novom sviatočnom filme pred hodinou
Kylie Jenner a Charli XCX uvidíme spolu vo filme. Spolu si zahrajú v novinke, ktorú inšpirovala brat speváčka pred 2 hodinami
Drake prehral súd. Sudkyňa zamietla jeho žalobu pre Kendrickovu skladbu „Not Like Us“ pred 3 hodinami
Svojich rodičov zabila sekerou: Nevyriešený prípad Lizzie Borden rozoberú v obľúbenej netflixovej sérii Monštrum včera o 19:41
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S včera o 18:22
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“ včera o 17:23
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun včera o 15:41
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ včera o 14:52
Slovensko Všetko
Na Slovensku udrie extrémny vietor až 160 km/h. V týchto oblastiach hrozí nebezpečenstvo
pred hodinou
Na Slovensku udrie extrémny vietor až 160 km/h. V týchto oblastiach hrozí nebezpečenstvo
Vietor sa vyskytne v jednej špecifickej oblasti.
V meste na severe Slovenska videli medveďa. Okamžite vydali bezpečnostné opatrenia
pred hodinou
V meste na severe Slovenska videli medveďa. Okamžite vydali bezpečnostné opatrenia
Kauza s vodičom Boltu: Podľa polície nešlo o únos, ale o problém s jazykovou bariérou
včera o 20:20
Kauza s vodičom Boltu: Podľa polície nešlo o únos, ale o problém s jazykovou bariérou
Zdaňovanie práce na Slovensku bude rekordne vysoké. Budúci rok prekonáme priemer EÚ takmer o pätinu
včera o 19:46
Zdaňovanie práce na Slovensku bude rekordne vysoké. Budúci rok prekonáme priemer EÚ takmer o pätinu
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
pred 3 hodinami
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
pred 2 hodinami
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Zahraničie Všetko
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
pred 3 dňami
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
včera o 15:48
Súd žiada vydanie Babiša na trestné stíhanie. O jeho imunite rozhodne poslanecká snemovňa
pred 3 dňami
VIDEO: Svetelná šou v Číne sa skončila katastrofou. Z neba padali horiace trosky dronov priamo na divákov

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
včera o 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Novinka začne platiť od 1. januára 2026.
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
pred 2 dňami
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
pred 2 dňami
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
pred 3 dňami
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
pred 3 dňami
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia