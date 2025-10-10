Slovensko potrebuje realizovať zmeny omnoho rýchlejšie, ako sme to robili doteraz.
Prezident SR Peter Pellegrini bude v piatok na summite hláv štátov skupiny Arraiolos v estónskom Tallinne s prezidentmi desiatich krajín Európskej únie rokovať o témach týkajúcich sa problematiky umelej inteligencie. Slovensko by podľa jeho slov bolo v budúcnosti „dobrým miestom pre AI gigafabriky“.
„V prvom paneli (stretnutia skupiny Arraiolos) budeme hovoriť o umelej inteligencii. Chcel by som sa zamerať na štyri hlavné body - nájsť správnu úroveň regulácie, pretože verím, že nadmerná regulácia zabíja inovácie. Druhým je skorá implementácia, pretože svet sa mení veľmi rýchlo a Európa, so svojou konkurencieschopnosťou, potrebuje realizovať zmeny omnoho rýchlejšie, ako sme to robili doteraz,“ uviedol Pellegrini.
„Samozrejme, tretím bodom je vzdelávanie, pretože musíme vzdelávať nielen mladú generáciu, ale aj učiteľov v školách a staršiu generáciu, keďže pred nami stojí skutočná revolúcia. A štvrtým bodom je zdroj energie, pretože umelá inteligencia bude potrebovať veľké množstvo energie a, samozrejme, toto je téma, v ktorej sme na Slovensku veľmi silní – ako jadrová krajina s viacerými jadrovými elektrárňami,“ pokračoval slovenský prezident a dodal, že podľa jeho názoru by bolo Slovensko dobrým miestom pre gigafabriky alebo v budúcnosti AI gigafabriky.
Na piatkovom stretnutí sa na pozvanie estónskeho prezidenta Alara Karisa okrem Pellegriniho zúčastnia aj prezidenti Rakúska (Alexander Van der Bellen), Bulharska (Rumen Radev), Nemecka (Frank-Walter Steinmeier), Grécka (Konstantinos Tasulas), Talianska (Sergio Mattarella), Lotyšska (Edgars Rinkevičs), Poľska (Karol Nawrocki), Portugalska (Marcelo Rebelo de Sousa) a Slovinska (Nataša Pircová Musarová).
Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum prezidentov časti členských krajín EÚ. Jej názov je odvodený od portugalského mesta Arraiolos, kde sa uskutočnilo prvé stretnutie v roku 2003. Slovenská republika bola zastúpená po prvý raz na stretnutí skupiny v roku 2022 bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.