Prezident Peter Pellegrini žiada o stretnutie najvyšších ústavných činiteľov.
Stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho s koaličnými lídrami by muselo priniesť nejaký výsledok. Hlava štátu je podľa svojich slov niekedy zhrozená z toho, čo sa deje. Prezident to vyhlásil na tlačovej konferencii počas pracovnej cesty v Portugalsku v reakcii na otázku o stretávaní sa s predsedami koaličných strán.
„Musí to mať aj nejaký výsledok, lebo ak mi majú len povedať, že čo sa deje, to vidím aj v televízii a musím povedať, že momentálne z toho nie som úplne nadšený, v niektorých momentoch až zhrozený," vyhlásil.
Pellegrini zároveň iniciuje stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Avizoval, že o tom bude ešte počas svojej pracovnej cesty hovoriť s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD). „Na tej geopolitickej scéne aj na domácej sa deje veľa vecí, takže by si to vyžadovalo aj stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Tu sme chceli už začať s rotáciou, keďže to ostatné bolo u mňa, tak teraz by mohlo byť organizované pánom predsedom parlamentu," myslí si.