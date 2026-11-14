V Spišskej Novej Vsi došlo k vážnej dopravnej nehode na železničnom priecestí.
Na železničnom priecestí na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi došlo k zrážke osobného motorového vozidla s nákladným vlakom. Cesta je aktuálne neprejazdná a železničná doprava v danom úseku je zastavená. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach o tom informuje na sociálnej sieti.
„Podľa prvotného oznámenia na linku 158 sa mali závory na priecestí zdvihnúť, následne naň vošlo osobné vozidlo, do ktorého narazil nákladný vlak. Presné okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho preverovania,“ uvádza polícia.
Vo vozidle sa nachádzal vodič, ktorý bol po nehode pri vedomí a komunikoval s okolím. „Sťažoval sa na bolesti ruky a hlavy. Na vyšetrenie bude prevezený do nemocnice,“ doplnila polícia s tým, že na mieste zasahujú policajti a ďalšie záchranné zložky.
Polícia žiada vodičov, aby sa tomuto úseku vyhli a rešpektovali pokyny policajtov.
ZSSK: Pripravte sa na meškania
Železničnú dopravu na hlavnej trati medzi Bratislavou a Košicami okrem nehody výrazne komplikuje aj lom koľajnice v úseku Spišská Nová Ves – Markušovce a zrážka nákladného vlaku s autom na priecestí. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje, že vznikajú meškania diaľkových aj regionálnych spojov, ktoré môžu ovplyvniť aj ďalšie nadväzujúce vlaky mimo tohto úseku.
Dopravca preto v staniciach Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy operatívne otáča expresy Ex 505 a Ex 610 a medzi týmito stanicami nasadil náhradnú autobusovú dopravu. Cestujúcim zároveň odporúča počítať so zdržaním, overiť si aktuálny stav svojho spoja pred cestou alebo na linke 18 188 a riadiť sa pokynmi personálu.