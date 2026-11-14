Koniec PDF faktúram v e-mailoch: Štát radí podnikateľom, ako si vybrať digitálneho poštára pred rokom 2027
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Čas čítania 1:06

Koniec PDF faktúram v e-mailoch: Štát radí podnikateľom, ako si vybrať digitálneho poštára pred rokom 2027

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Koniec PDF faktúram v e-mailoch: Štát radí podnikateľom, ako si vybrať digitálneho poštára pred rokom 2027
Zdroj: TASR/Marko Erd

Slovenských podnikateľov a živnostníkov čaká od januára 2027 zásadná zmena v papierovačkách.

Od 1. januára 2027 totiž vstúpi do platnosti povinný systém elektronickej fakturácie, ktorý v zákonom určených prípadoch medzi podnikateľmi odstaví klasické PDF súbory odosielané e-mailom. Namiesto nich nastúpi jednotný elektronický formát, o ktorého prenos sa postarajú špeciálni poskytovatelia – takzvaní digitálni poštári, upozorňuje Finančná správa.

Povinnosti neminú ani neplatiteľov DPH

Nové pravidlá zasiahnu takmer celé spektrum podnikateľov, hoci v rozdielnom rozsahu. Platitelia DPH budú musieť pri stanovených tuzemských obchodoch elektronické faktúry nielen prijímať, ale aj vytvárať a odosielať. Povinnostiam sa však nevyhnú ani živnostníci a menšie firmy, ktoré nie sú platiteľmi DPH – tí budú musieť mať nastavený systém tak, aby dokázali elektronické doklady od svojich dodávateľov riadne prijať.

Dobrou správou je, že prechod na nový formát automaticky neznamená nutnosť investovať do úplne nového účtovného programu. Kľúčové však bude vybrať si spoľahlivého digitálneho poštára, keďže zmluvné podmienky jednotlivých firiem dokážu výrazne ovplyvniť náklady aj každodenný chod podnikania.

Na tieto chytáky upozorňuje Finančná správa

Aby sa podnikatelia v ponukách na trhu nestratili, Finančná správa spísala niekoľko zásadných bodov, ktoré treba pred podpisom zmluvy preveriť. V prvom rade odporúča dôkladne porovnať viaceré riešenia a uistiť sa, či zmluvu uzatváraš priamo s doručovateľom služby, alebo len so sprostredkovateľom.

 

Obozretnosť je namieste aj pri cenotvorbe. Okrem skrytých či dodatočných poplatkov si treba postrážiť najmä lákavé úvodné zľavy – zisti si, dokedy akcia trvá a na akú sumu vyskočí mesačný paušál po jej vypršaní. Z technického hľadiska sa zameraj na to, či sa služba dá prepojiť s tvojím súčasným účtovníctvom, ako v nej bude fungovať prístup pre externého účtovníka a za akých podmienok prebieha archivácia dokladov. Nemenej dôležité sú zadné dvierka – vopred si prečítaj dĺžku výpovednej lehoty, prípadné sankcie za ukončenie zmluvy a možnosti hladkého prechodu ku konkurencii.

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