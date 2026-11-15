Americký štát Aljaška zažíva najväčšie politické zemetrasenie od konca 90. rokov.
Guvernérom amerického štátu Aljaška bude demokrat Jonathan Kreiss-Tomkins, vyplýva to z odhadov stanice NBC News. Voliči v tomto štáte si tak po prvýkrát od roku 1998 zvolili za guvernéra demokratického kandidáta, informuje TASR.
Kreiss-Tomkins vo voľbách porazil troch republikánov vrátane kandidáta, ktorého podporil aj americký prezident Donald Trump. Jeho víťazstvo podľa agentúry AP znamená, že demokrati budú mať guvernérov v 30 štátoch vrátane niekoľkých, v ktorých roky vládli republikáni, napríklad v Iowe, Georgii, Ohiu a Texase.
37-ročný Kreiss-Tomkins bude najmladším guvernérom Aljašky a v budúcom roku bude aj najmladším úradujúcim guvernérom v celých Spojených štátoch.
Kreiss-Tomkins - často označovaný ako JKT - získal počas kampane podporu naprieč politickým spektrom. Týždeň pred voľbami, ktoré sa konali 3. novembra, ho podporila aj republikánska senátorka Lisa Murkowská. Budúci guvernér tiež tvrdil, že je ochotný spolupracovať s republikánmi, demokratmi i nezávislými.
Tento demokrat vo svojej kampani presadzoval zvýšenie financovania verejných škôl, zníženie cien energií, rozšírenie programu zdravotnej starostlivosti Medicaid a ochranu rybolovu na Aljaške.
Okrem toho vyzval na zavedenie moratória na všetky nové dátové centrá, kým štátne orgány neprijmú príslušné predpisy, a uviedol, že nedovolí priame či nepriame dotácie dátovým centrám na pokrytie nákladov na elektrickú energiu.