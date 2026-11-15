Ak sa v pondelok ráno chystáš do práce či školy, rátaj so šmykľavými cestami aj chodníkmi.
Začiatok nového pracovného týždňa môže na strednom Slovensku skomplikovať počasie. Pre tento región na pondelok 16. novembra vydal SHMÚ výstrahu 1. stupňa pred poľadovicou. Upozornenie začína platiť už v noci o 1:00 a potrvá až do 10:00 dopoludnia. Vo Vysokých a Nízkych Tatrách treba navyše očakávať aj silný vietor v nárazoch s rýchlosťou až do 135 km/h.
Zvýšiť opatrnosť by tak mali nielen vodiči počas rannej dopravnej špičky, ale aj chodci. Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne riziko pre dopravu aj bežný pohyb vonku, preto sa oplatí vyraziť z domu s časovou rezervou a prispôsobiť jazdu stavu vozovky.