Veľké pátranie po 31-ročnom bývalom florbalovom reprezentantovi a youtuberovi Jozefovi „Dodovi“ Halásovi má šťastný koniec.
Rozsiahla pátracia akcia po 31-ročnom bývalom florbalovom reprezentantovi a zakladateľovi projektu 3x3sport Jozefovi „Dodovi“ Halásovi sa vo štvrtok 12. novembra skončila úľavou pre celú rodinu aj športovú komunitu.
Muža, ktorý v utorok popoludní odišiel autom z domu bez toho, aby sa komukoľvek ozval, hľadali v okolí Prešova a Košíc policajti, dobrovoľní hasiči z obcí Lipníky, Kračúnovce a Okružná aj záchranné tímy s dronmi a štvorkolkami. V piatok Halás zverejnil video, v ktorom vysvetlil, čo sa počas dvoch dní v teréne stalo.
Hmla, vybitý mobil a medvede v blízkosti
Športovec chcel pôvodne len prenocovať na lesnej útulni, no do prírody vyrazil príliš neskoro. Zastihla ho tma, hustá hmla s minimálnou viditeľnosťou a navyše sa mu vybil mobil, takže nemohol dať nikomu vedieť, kde je. K vytýčenej útulni sa nedostal a prvú noc strávil na starom poľovníckom posede, kde v daždi úplne premokol. Ráno ho navyše vystrašili medvede, ktoré počul pohybovať sa neďaleko, hoci k priamemu stretu nedošlo.
Ani počas druhého dňa sa mu nedarilo nájsť cestu späť. Napokon narazil na starú útulňu a prespal v jej podkroví aspoň pod strechou. Až po druhej noci sa vydal po lesnej cestičke, po ktorej sa mu vo štvrtok podarilo vyjsť z lesa von, kde si ho prevzali zdravotníci.
Priznal chyby a poďakoval záchranárom
Halás sa za celú situáciu nevyhováral a na rovinu povedal, čo zanedbal. „Urobil som niekoľko zásadných chýb, ktoré ma mohli stáť oveľa viac. Podcenil som prípravu, vybavenie a predovšetkým som svojim najbližším nepovedal, kam idem,“ priznal otvorene. „Nechcem, aby sa môj prípad opakoval u ďalších ľudí. Aj preto som sa rozhodol o celej situácii hovoriť otvorene,“ dodal.
Zároveň adresoval slová vďaky všetkým, ktorí ho dva dni hľadali: „V prvom rade sa chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do pátrania po mne. Pátracím tímom, policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom, rodine, kamarátom, športovej komunite a všetkým, ktorí pomáhali, zdieľali informácie alebo na mňa jednoducho mysleli.“
Na záver pripomenul, že hory netreba podceňovať, ani keď má človek dobrú kondíciu. „Príroda je nádherná, ale musíme pred ňou mať rešpekt. Niekedy stačí naozaj málo a človek sa ocitne v situácii, na ktorú nie je pripravený. Verím, že moja skúsenosť môže byť ponaučením aj pre ostatných,“ uzavrel.