Na pražskej Letnej protestujú ľudia na podporu verejnoprávnych médií. Vystúpili Nvotová, Svěrák a Trojan
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TASR
dnes 15. novembra 2026 o 15:14
Čas čítania 1:09

Na pražskej Letnej protestujú ľudia na podporu verejnoprávnych médií. Vystúpili Nvotová, Svěrák a Trojan

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Na pražskej Letnej protestujú ľudia na podporu verejnoprávnych médií. Vystúpili Nvotová, Svěrák a Trojan
Zdroj: REFRESHER/Karolína Kalenská

Pražská Letenská pláň sa v nedeľu popoludní opäť stala dejiskom veľkého protestu.

Na Letenskú pláň v Prahe prišli v nedeľu popoludní ľudia demonštrovať na podporu verejnoprávnych médií. Demonštráciu zvolal spolok Milion chvilek pod názvom „Letná proti 4.36 – Ruky preč od médií“. Požaduje, aby vláda stiahla návrh zákona na zmenu financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), ospravedlnila sa ľuďom za spôsob hlasovania a začala diskutovať. Ak k tomu nedôjde, v protestoch chce spolok pokračovať, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa predsedu spolku Milion chvilek Mikuláša Minářa nejde len o médiá, ale o to, či Česko zostane slobodnou krajinou, v ktorej sa politici správajú ako jej dočasní správcovia alebo či si zo štátu urobia korisť. Na pódiu vystúpila aj slovenská režisérka Tereza Nvotová.

 
 
 
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Medzi ohlásenými rečníkmi sú viaceré známe osobnosti, napríklad herci Zdeněk Svěrák a Ivan Trojan, slovenská režisérka Tereza Nvotová, zástupcovia univerzít, podnikateľov, športovcov či ekologických organizácií. Vystúpi tiež český spevák David Koller.

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Akcia nadväzuje na demonštráciu z 25. októbra na Staromestskom námestí. Minář vtedy uviedol, že spolok pôvodne plánoval ďalšiu akciu na rovnakom mieste, no pre veľký záujem sa rozhodli zhromaždenie presunúť na výrazne väčšiu plochu na Letnej.

Letná je rozdelená do sektorov, v ktorých 12 LED obrazoviek prenáša dianie na pódiu. Program je streamovaný aj na internete. Špeciálny sektor majú rodiny s deťmi v zadnej časti, vpredu je priestor vyhradený handicapovaným. Na akcii sú podľa organizátorov stovky dobrovoľníkov, členovia antikonfliktného tímu a na bezpečnosť dozerá polícia.

Organizátori vopred avizovali mimoriadnu účasť a pražský dopravný podnik (DPP) preto posilnil spoje MHD. Všetky linky metra jazdia v hustejších intervaloch ako býva bežné počas víkendu a posilnená je aj električková doprava. DPP pridal aj dve mimoriadne linky.

Český premiér Andrej Babiš odmieta, že by zmenou financovania došlo k ohrozeniu nezávislosti oboch médií. Opakovane zdôraznil, že ich nechce ovládnuť ani zasahovať do ich obsahu.

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Náhľadový obrázok: REFRESHER/Karolína Kalenská
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