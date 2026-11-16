Zajtra sa severným okresom vyhnite.
Slovenský hydrometeorologický ústav a Horská záchranná služba vydali mimoriadne varovanie.
Výstraha 2. (oranžového) stupňa platí predovšetkým pre horské oblasti v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Ružomberok a Tvrdošín.
Nad pásmom lesa sa očakáva silná až mohutná víchrica. Vietor tam môže v nárazoch dosahovať rýchlosť až 160 km/h (v prepočte 44 metrov za sekundu).
Horská záchranná služba striktne neodporúča v utorok akýkoľvek pohyb vo vysokohorskom teréne. V kombinácii s hlbokým snehom môže takto silný vietor veľmi rýchlo spôsobiť vyčerpanie, život ohrozujúce podchladenie organizmu.
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