Termín obnovenia služby zatiaľ neoznámila.
Sociálna poisťovňainformuje o dočasnej nedostupnosti zoznamu dlžníkov na svojej webovej stránke. Dôvodom sú technické zmeny a aktualizácie elektronických systémov, ktoré momentálne neumožňujú prístup k zoznamu.
Ľudia si tak aktuálne nemôžu prostredníctvom webu poisťovne overiť, či sa v zozname nachádzajú. Sociálna poisťovňa zatiaľ neuviedla, kedy bude služba opäť dostupná.
12. novembra 2026 o 6:36 Čas čítania 0:34 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
7. novembra 2026 o 15:47 Čas čítania 0:34 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín