Zarábal mesačne 6000 eur.
Podľa zistení spravodajského portálu Aktuality.sk nepriznal bývalý vysoko postavený úradník ministerstva životného prostredia Marek Chovan vo svojom čerstvo zverejnenom majetkovom priznaní minimálne polovicu svojich minuloročných príjmov. Redakcia na nezrovnalosť upozornila po porovnaní priznania s dátami, ktoré od envirorezortu získala cez infožiadosť.
Až do svojho odvolania (ktoré nasledovalo po odvolaní vtedajšieho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu) pôsobil ako generálny tajomník služobného úradu envirorezortu a zároveň ako člen dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.
V majetkovom priznaní za minulý rok deklaroval zárobok z verejnej funkcie vo výške približne 65-tisíc eur.
Chovanov základný mesačný plat bol okolo 6-tisíc eur, no od vtedajšieho ministra Tomáša Tarabu dostával vysoké odmeny – v niektorých mesiacoch tak podľa Aktuality.sk zarábal na úrovni predsedu vlády či dokonca viac ako prezident. V oficiálnom priznaní tak podľa odhadov redakcie chýba najmenej polovica jeho reálnych minuloročných príjmov.
Ak sa informácie potvrdia, môže dostať pokutu až do výšky trojnásobku jeho mesačného platu.