Matúš Šutaj Eštok pôjde v Dubaji na triatlonové preteky: Rezort tvrdí, že si výlet platí sám
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Daniel Zbudila
dnes 14. novembra 2026 o 14:00
Čas čítania 0:54

Matúš Šutaj Eštok pôjde v Dubaji na triatlonové preteky: Rezort tvrdí, že si výlet platí sám

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Matúš Šutaj Eštok pôjde v Dubaji na triatlonové preteky: Rezort tvrdí, že si výlet platí sám
Zdroj: Facebook/Zomri

Od pondelka už ministra čakajú oficiálne rokovania a návrat domov služobným letom.

Ako informoval denník SME, šéf rezortu sa v nedeľu zapojí do triatlonových pretekov v Dubaji. Zatiaľ čo sobotňajší program patrí profesionálom, nedeľa je vyhradená pre skrátenú trať určenú rekreačným športovcom vrátane štafiet, kde by mal minister štartovať vo farbách Športového centra polície.

Ministerstvo vnútra reagovalo, že účasť na pretekoch je čisto súkromnou aktivitou ministra a všetky náklady s ňou spojené si pokrýva z vlastných financií.

Od pondelka ho čakajú rokovania

Športový víkend plynule prejde do oficiálnej pracovnej cesty. Už v pondelok sa Šutaj Eštok postaví za rečnícky pult na Svetovom policajnom samite. Následne má na programe prijatie u tamojšieho ministra vnútra, s ktorým spečatí dohodu o bezpečnostnej spolupráci. Podľa informácií denníka SME odcestuje minister späť na Slovensko služobným letom.

Otázniky okolo cesty do Dubaja z roku 2024

Aktuálny pobyt v emirátoch pripomína ministrovu cestu z roku 2024, ktorá vyvolala podozrenia z neprehľadného financovania a dodnes nebola uspokojivo vysvetlená. Šutaj Eštok sa vtedy objavil na pretekoch Formuly 1 v Abú Zabí a tvrdil, že letenky uhradila jeho partnerka Anna Benejová sumou 12 500 eur v hotovosti až po návrate na Slovensko.

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Benejová vtedy vo výpovedi uviedla, že cez internet rezervovala aj hotel v Dubaji, za ktorý rovnako platila v hotovosti až na mieste. Na presný názov zariadenia si však nespomenula – uviedla iba to, že išlo o päťhviezdičkový hotel, pravdepodobne zo siete Hilton, ktorých však v meste funguje hneď niekoľko.

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Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
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