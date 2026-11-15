Večerná cesta domov sa pre 91-ročného muža z Košíc zmenila na nepríjemný zápas.
V utorok 10. novembra krátko po 21:00 sa 91-ročný Košičan vracal domov, keď ho pred obytným domom zastavili dvaja mladíci a pýtali od neho tašku. Dôchodca sa im však aj napriek svojmu vysokému veku odmietol podvoliť. Svoje veci im nechcel vydať a pohrozil im, že zavolá políciu. O prípade informovala košická krajská polícia na Facebooku.
Útočníkov to ale nezastavilo. Na seniora fyzicky zaútočili a napokon mu tašku vytrhli. Odniesli si v nej mobilný telefón, osobné doklady, platobné karty aj ďalšie veci a z miesta ušli.
Senior si ich výborne zapamätal
Hoci mal napadnutý muž za sebou stresujúci zážitok, policajtom dokázal poskytnúť veľmi podrobný opis oboch páchateľov. To vyšetrovateľom výrazne uľahčilo prácu – príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky si krátko nato všimli neďaleko miesta činu dve osoby, ktoré presne sedeli na jeho opis, a okamžite ich predviedli na oddelenie.
Ukázalo sa, že ide o dvoch len 15-ročných chlapcov z Košíc. Kriminálny vyšetrovateľ ich už obvinil zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva a zároveň podal podnet na návrh, aby obaja putovali do väzby.