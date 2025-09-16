Ratifikácia rozhodnutia o definitívnom vylúčení Smeru sa očakáva v októbri a podľa Euractivu tak bude premiér Fico na európskej úrovni ešte viac izolovaný.
Európska socialistická strana (PES) budúci mesiac na straníckom kongrese v Amsterdame natrvalo vylúči zo svojich štruktúr slovenskú politickú stranu Smer-SD premiéra Roberta Fica. Informáciu priniesol portál Euractiv.com odvolávajúci sa na tri zdroje.
Predsedníctvo socialistov rozhodlo o pozastavení plného členstva Smeru a asociovaného členstva strany Hlas-SD v októbri 2023 pre odklon od hodnôt PES a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou (SNS). Členstvo Hlasu podľa jedného zo zdrojov ostane naďalej len pozastavené.
Ratifikácia rozhodnutia o definitívnom vylúčení Smeru sa očakáva v októbri a podľa Euractivu tak bude premiér Fico na európskej úrovni ešte viac izolovaný. Podobný krok európski socialisti spravili aj v roku 2023, keď gruzínskej vládnucej strane Gruzínsky sen odobrali status pozorovateľa pre jej proruské postoje.
Prečítaj si aj tieto články: