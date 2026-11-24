Návrh budúceho sedemročného rozpočtu Európskej únie na obdobie 2028 až 2034 narazil na Bratislavskom hrade na jednotný odpor.
Pondelkový samit na Bratislavskom hrade spojil lídrov Vyšehradskej skupiny – slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD), českého predsedu vlády Andreja Babiša, poľského premiéra Donalda Tuska a maďarského premiéra Pétera Magyara – s rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Stockerom. Všetci piati politici na spoločnej tlačovej konferencii označili aktuálny návrh rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 za neprijateľný, keďže podľa nich nerieši zásadné potreby stredoeurópskeho priestoru.
Krajiny V4 avizovali, že v ďalších vyjednávaniach budú postupovať jednotne. Trvajú na zachovaní silnej kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politiky a odmietajú, aby sa dotácie pre veľké poľnohospodárske podniky povinne zastropovali na sume 100-tisíc eur, ktorá vzhľadom na špecifiká ich veľkých fariem musí byť výrazne vyššia.
Lacnejšia elektrina, odklad ETS2 aj prísnejšia kontrola hraníc
Zúčastnení sa zhodli aj na tom, že Európa si udrží konkurencieschopnosť len vtedy, ak okamžite zrazí ceny elektrickej energie. V4 dlhodobo presadzuje oddelenie cien elektriny od plynu, pričom Fico ocenil aj rakúsky podnet na zrušenie väzby cien elektriny na marginálnu cenu posledného zdroja. Zároveň oznámil, že krajiny V4 adresujú vedeniu EÚ spoločný list, v ktorom žiadajú odložiť spustenie emisných povoleniek ETS2 pre bývanie a dopravu až na rok 2030 a pozastaviť predaj povoleniek na burze plánovaný už na január.
Pri téme migrácie lídri zdôraznili, že Únia musí mať absolútnu kontrolu nad svojimi hranicami a umožniť výlučne legálny vstup. Slovenský premiér vyzdvihol spoločné hliadky na hraniciach s Rakúskom, tamojší projekt návratového centra v Rwande aj rakúske ústavnoprávne kroky proti politickému islamizmu, ktorému sa podľa neho štáty V4 vyhli práve vďaka prísnym migračným pravidlám. Po oficiálnej časti samitu pokračovali premiéri V4 v neformálnej debate o podpore Ukrajiny, kde Fico vopred zopakoval, že Slovensko síce chápe solidaritu, no odmieta diktát o konkrétnej podobe pomoci.
Tusk varoval pred Moskvou
Poľský premiér Donald Tusk na pondelkovom bratislavskom samite krajín Vyšehradskej skupiny (V4) a Rakúska apeloval na partnerov, aby v nadchádzajúcich kritických mesiacoch jednotne podporili Ukrajinu proti ruskej agresii. Odvolal sa pritom na piatkové narušenie poľského vzdušného priestoru troma ruskými raketami, z ktorých dve dopadli neďaleko poľsko-slovenského pohraničia.
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Tusk varoval pred ďalšou eskaláciou z Moskvy a zdôraznil, že pomoc Kyjevu je racionálnym bezpečnostným záujmom celého regiónu, keďže je lepšie zostreliť ruské strely ešte nad ukrajinským územím. Zároveň pripomenul, že Poľsko nechce zostať voči ruským provokáciám osamotené, a spýtal sa, čo ešte musí dopadnúť na územie EÚ, aby všetci pochopili nutnosť zastaviť Rusko.
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