Poslancom Národnej rady SR sa v utorok ráno ani na druhý pokus nepodarilo spustiť mimoriadnu schôdzu venovanú odvolávaniu šéfa diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD).
Národná rada SR v utorok ráno ani na druhý pokus neotvorila mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa opozícia pokúša odvolať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). Keďže sa v rokovacej sále prezentovalo len 67 poslancov, plénum nebolo uznášaniaschopné a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) rokovanie presunul na stredu 25. novembra o 8:00.
Návrh na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu diplomacie iniciovalo Progresívne Slovensko a podporili ho všetky opozičné parlamentné strany. Opoziční poslanci v odôvodnení uviedli, že minister za rok vo funkcii priviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej a morálnej paralýzy, pričom mu vyčítajú uprednostnenie straníckej lojality voči Smeru-SD a premiérovi Robertovi Ficovi.
Kritika opozície smeruje najmä k jeho októbrovej ceste do Moskvy, kde rokoval o rozvoji politických vzťahov a viedol medzivládnu komisiu pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou, ako aj k dosadzovaniu politických nominantov na uvoľnené diplomatické miesta.
Samotný minister Juraj Blanár dôvody na svoje odvolanie odmietol už začiatkom novembra a argumenty PS označil za nepravdy a manipulácie šírené so zámerom škodiť. Zároveň poprel, že by počas návštevy Moskvy rokoval o navýšení počtu ruských diplomatov na Slovensku alebo o posilnení právneho štatútu Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.
S opozičným návrhom nesúhlasí ani vláda SR, ktorá ho vo všetkých bodoch označila za neopodstatnený, a v súvislosti s výhradami k politickým nominantom na čelo zastupiteľských úradov poukázala na to, že takýto postup bol v slovenskej zahraničnej službe zaužívaný aj v predchádzajúcich obdobiach.