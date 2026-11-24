Výlet do najvyšších polôh slovenských veľhôr si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.
V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier platí v utorok mierne lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce druhému stupňu 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby upozorňuje, že hlavným rizikovým faktorom je vetrom previaty sneh na záveterných stranách hôr. Mimoriadnu opatrnosť treba zachovať najmä na veľmi strmých svahoch, v úzkych žľaboch, pod skalnými stenami a v terénnych depresiách, kde sa tvoria snehové vankúše, dosky a náveje.
Podľa horských záchranárov vedú dlhodobo nízke teploty v kombinácii s malou výškou snehu k vzniku trvalo slabých a slabo previazaných vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky. K uvoľneniu lavín tak môže dôjsť predovšetkým pri väčšom dodatočnom zaťažení svahu, hoci nemožno vylúčiť ani zosun menších samovoľných lavín z doskového snehu.
Po prechode studeného frontu navyše zasiahol hory arktický vzduch a v najbližších dňoch sa očakáva ďalší silný severozápadný vietor so slabým snežením. Súvislá vrstva snehu sa síce drží už od podhoria, no výraznejšiu hrúbku – od 20 do 60 centimetrov, lokálne aj viac – dosahuje až nad hranicou lesa.
V Nízkych Tatrách platí prvý stupeň
V najvyšších polohách Nízkych Tatier pretrváva v utorok malé lavínové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň z päťdielnej stupnice. Aj v tomto pohorí robí najväčšie starosti nový, vetrom previaty sneh, ktorý v záveterných lokalitách, žľaboch a muldách vytvoril snehové dosky a vankúše náchylné na uvoľnenie pri zaťažení. Významnejšia snehová pokrývka leží nad hranicou lesa, kde meria desať až tridsať centimetrov, miestami aj viac.