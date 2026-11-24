Ide o plánovaný výcvik.
Ozbrojené sily (OS) SR upozorňujú verejnosť na zvýšený pohyb leteckých prostriedkov OS SR a ich zahraničných partnerov od 25. novembra do 4. decembra v Žiline a jej okolí. TASR o tom v utorok informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.
Zvýšená letecká aktivita súvisí s realizáciou výcviku a cvičenia SAMSON 2026. „Ubezpečujeme obyvateľov Žiliny a okolia, že zvýšený pohyb leteckých prostriedkov je súčasťou plánovaných výcvikových aktivít,“ uviedol Zemanovič.
Zároveň v mene OS SR poďakoval za pochopenie a ústretovosť počas realizácie výcvikových aktivít.
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