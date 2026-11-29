Tlaková výš prináša suchý vzduch, ďalšie noci budú podobné. ÚVZ radí, ako predísť podchladeniu a omrzlinám.
Na Slovensku odštartovala séria silných nočných mrazov, pričom v Červenom Kláštore namerali meteorológovia teplotu pod mínus 20 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že podobné mrazivé noci nás čakajú aj v najbližších dňoch.
Za extrémnym ochladením stojí rozsiahla tlaková výš, ktorá k nám od severovýchodu priniesla chladný a suchý vzduch – v kombinácii s jasnou oblohou, slabým vetrom a snehovou pokrývkou tak teploty v dolinách prudko padajú nadol. Na juhozápade krajiny mráz brzdila nízka oblačnosť a hmla, kvôli čomu vznikol medzi jednotlivými regiónmi Slovenska takmer 20-stupňový teplotný rozdiel. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zároveň varuje pred podchladením, omrzlinami či bolesťou na hrudníku u ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami, zatiaľ čo polícia a neziskovky prosia verejnosť o zvýšenú všímavosť voči ľuďom bez domova a seniorom.
„Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu a snehu,“ odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR.
Ako sa chrániť a pomôcť okoliu v skratke:
Vrstvi oblečenie: Základom je viac vrstiev oblečenia, vrchná vrstva odolná proti vetru a vlhku a nepremokavé topánky, aby si predišiel omrzlinám a podráždeniu dýchacích ciest.
Všímaj si ľudí na ulici: Dlhodobý chlad a mokré oblečenie sú pre ľudí bez domova život ohrozujúce – stačí sa opýtať, či sú v poriadku, ponúknuť teplý čaj, suché ponožky, deku alebo ich nasmerovať do nocľahárne.
Kedy volať pomoc: Ak natrafíš na človeka, ktorý nereaguje, je zranený alebo javí známky podchladenia, okamžite volaj 155 alebo 112 a zostaň pri ňom až do príchodu záchranárov.