Hlas je ochotný zahlasovať za zánik rezortu od roku 2028. Majerský z KDH pochybuje, že Hlas podporí skoršie zrušenie.
Minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok si vie predstaviť, že by od roku 2028 zaniklo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktoré dnes vedie nezávislý Samuel Migaľ. V nedeľnej relácii TA3 V Politike na to reagoval predseda KDH Milan Majerský s tým, že koalícia rezort skôr nezruší, pretože by sa Migaľ vrátil do parlamentu a robil by im problémy.
Zatiaľ čo Šutaj Eštok tvrdí, že MIRRI nemalo vôbec vzniknúť a rozpustenie úradu jednoducho nejaký čas trvá, Majerský je presvedčený, že Hlas nepodporí skoršie zrušenie pripravené kresťanskými demokratmi len zo strachu o krehkú parlamentnú väčšinu. Obaja politici sa stretli aj pri odchode poslanca Petra Slyška z klubu Hlasu – minister to označil za ľudské sklamanie, no garantuje, že nikto ďalší neodíde a koalícia dovládne do riadneho termínu, kým šéf KDH situáciu v parlamente nazval „megazlepencom a megachaosom“.
„Sme pripravení sa o tom v parlamente baviť. Ak to urobíme dobre, sme pripravení za to dokonca zahlasovať,“ povedal v relácii V Politike na margo zrušenia MIRRI od roku 2028 minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Odkaz pre Samuela Migaľa: Šutaj Eštok nevidí dôvod na jeho návrat do parlamentu a odkázal, že si minister investícií nezaslúži žiadnu ďalšiu jeho pozornosť. Majerský na to kontroval: „Toto neurobíte, lebo by sa vrátil do parlamentu a urobil by vám šarapatu.“
Zmena pri tzv. „prikrmovaní“ v Trestnom poriadku: Šéf Hlasu tvrdí, že nejde o rušenie trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, ale len o zladenie terminológie podľa odporúčania OECD. Majerský to vidí inak. Podľa neho ide čisto o kupčenie a získanie väčšiny v koalícii.
Voľba zo zahraničia a Ústavný súd: Šutaj Eštok obhajoval zmenu pri voľbe zo zahraničia, z ktorej je Majerský sklamaný. Zhodli sa však, že treba urýchlene dovoliť dvoch chýbajúcich sudcov Ústavného súdu.
Povolebné plány KDH: Majerský zopakoval, že po voľbách chce spolupracovať so všetkou súčasnou opozíciou pri dodržaní vlastných „červených čiar“ (Rada KDH zasadne 5. decembra), pričom Šutaj Eštok ho varoval pred spojenectvom s progresívcami.