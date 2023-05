Koľko by si mal dnes peňazí, ak by si pred desiatimi rokmi investoval do bitcoinu, akcií Netflixu alebo si kúpil byt v Bratislave?

Rozmýšľal si niekedy nad tým, že investuješ peniaze do niečoho neznámeho, čo v budúcnosti vypáli a ty zarobíš slušný balík?

Investovanie je dôležitou súčasťou finančnej gramotnosti a zároveň spôsobom, ako si zabezpečiť v budúcnosti finančnú nezávislosť. Za posledné desaťročie patrili k najlepším investičným príležitostiam akcie technologických firiem ako Apple, Amazon, Facebook alebo Google, ktoré zaznamenali vysoké zisky. Dvojciferné ročné nárasty mali aj investori investujúci do indexových fondov, ako napríklad S&P 500 alebo NASDAQ.

Ak by si investoval pár tisícok eur do kryptomien pred desiatimi rokmi, dnes by si mal pravdepodobne šesťcifernú sumu. Zdroj: Pexels/Mikhail Nilov



Viac ako nadštandardne si mohol zarobiť aj na nákupe kryptomien, najmä v prípade, ak si ich kúpil v ich začiatkoch. Veľmi výrazne rástli aj ceny nehnuteľností, na ktorých si mohol zarobiť, či už ich predajom, alebo na ich prenájme. Na niekoľkých príkladoch ti ukážeme, ako by mohli vyzerať tvoje investície, ak by si pred desiatimi rokmi investoval do tých, ktoré sa dnes ukázali ako najvýhodnejšie.



Kryptomeny by z teba urobili milionára

Podľa dostupných údajov bola priemerná cena jedného bitcoinu začiatkom mája 2013 okolo 115 amerických dolárov. Ak by si v tom období investoval do jeho nákupu napríklad 10 000 eur, dnes by si bol držiteľom zhruba 87 bitcoinov. V čase písania článku bol aktuálny kurz bitcoinu na úrovni 25 353 eur za jeden. Z toho vyplýva, že dnes by tvoja investícia mala hodnotu okolo 2, 2 milióna.

Vývoj ceny krytomeny bitcoin za 10 rokov. Zdroj: Kriptomat.io



Veľmi dobre by si zarobil aj v prípade, ak by si investoval do druhej najhodnotnejšej kryptomeny ethereum, ktorá prišla na trh v júli roka 2015. V tom čase sa predávala za zhruba 2,80 dolára. Dnes aj napriek zásadným otrasom na trhoch s kryptomenami sa cena etherea pohybuje okolo 1 680 eur.

Akcie technologických gigantov rýchlo rástli

Ak by si v máji roku 2013 investoval do akcií e-commerce spoločnosti Amazon, tvoja investícia by narástla zhruba o 876 %. Pri investícií do akcií poskytovateľa streamovacích služieb Netflix by si si od mája 2013 pripísal výnos na úrovni 692 %. Informuje o tom portál The Motley Fool.

Vývoj ceny akcií Netflixu. Zdroj: The Motley Fool

Ak by sme si to mali premeniť na konkrétne sumy, v prípade, že by si pred desiatimi rokmi investoval do akcií Netflixu len 1 000 eur, dnes by si mohol mať výnos vo výške 6 920 eur. Pri nákupe akcií Amazonu za rovnakú sumu by si mal výnos v hodnote 8 740 eur.

Jednou z konzervatívnejších investičných stratégií, ktorú často využívajú ľudia najmä v prípade, že sledovanie ekonomických správ nepatrí k ich záľubám, je investovanie do indexového fondu S&P 500. Ten zahŕňa akcie 500 najväčších spoločností obchodovaných na americkej burze a od roku 2013 by ti priniesol 187 % výnos. Ak by si investoval 1 000 eur, zarobil by ti ďalších 870.

Kúpa nehnuteľnosti ako istota

Jednou z najobľúbenejších investičných stratégií Slovákov je kúpa nehnuteľností, ktorých hodnota za 10 rokov poriadne narástla. Podľa dostupných informácií sa napríklad dvojizbové byty v Bratislave predávali v priemere za 1 830 eur za štvorcový meter. Pri výmere napríklad 65 štvorcových metrov si tak zaplatil pri kúpe sumu 118 950 eur.

Dnes by si za obdobnú sumu hľadal dvojizbový byt v hlavnom meste asi márne, pretože priemerná cena nehnuteľností v Bratislave na sekundárnom trhu sa podľa posledného prieskumu spoločnosti Bencont Investments pohybuje na úrovni 3 582 eur. Novostavby sú, samozrejme, ešte drahšie. Ak sa ti podarilo kúpiť byt pred desiatimi rokmi, urobil si teda viac ako dobre.

POZNÁMKA: Každá investícia sa spája aj s rizikom a výnos v minulosti nezaručuje, že zarobíš aj v budúcnosti. Pri príkladoch sme pracovali s teoretickým ziskom, kde sme nezohľadňovali daňové ani správcovské poplatky, ktoré sa s investovaním spájajú.

