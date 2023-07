Ako by mali vyzerať nové eurobankovky? Teraz máš šancu rozhodnúť, či sú tieto návrhy vhodné alebo nie.

Veľká zmena sa chystá po vyše 20 rokoch od uvedenia prvých eurobankoviek.

Európska centrálna banka (ECB) plánuje zmenu dizajnu eurobankoviek. Na názor sa v prieskume verejnej mienky pýta všetkých Európanov. Svoje preferencie na dizajn bankoviek môžeš vyjadriť do konca augusta 2023 aj ty.

Zmena po dvoch desaťročiach

Prvé eurové bankovky boli zavedené 1. januára 2002. Veľká zmena sa tak chystá po vyše 20-tich rokoch. „Po 20 rokoch existencie nastal čas prehodnotiť podobu našich bankoviek tak, aby si k nim mohli vytvoriť bližší vzťah Európania všetkých vekových a spoločenských skupín,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. Konečné rozhodnutie prijme Rada guvernérov, do úvahy však budú brať názory odborníkov i verejnosti.

Nový vzhľad bankoviek by mal vyjadriť európsku identitu. „Existuje silné puto medzi našou jednotnou menou a našou spoločnou európskou identitou, a naša nová séria bankoviek by to mala zdôrazniť. Chceme, aby sa Európania s návrhom eurových bankoviek stotožnili. Preto sa budú na výbere novej témy aktívne podieľať,“ uviedla Lagardová a Európanov vyzvala na spoluprácu pri ich kreovaní.

„Sú to vaše peniaze a vy by ste mali mať možnosť rozhodnúť o tom, ako by mali vyzerať. Vybrali sme niekoľko možností a vy sa teraz môžete zapojiť do prieskumu a povedať nám, čo sa vám na našich návrhoch páči a naopak, čo nie,“ povedala Lagardová vo videu, ktoré ECB zverejnila na YouTube.

Vyrobené s ohľadom na životné prostredie

Očakávaná séria nových bankoviek by mala byť vyrobená s ohľadom na životné prostredie a s použitím vyspelých technológií tak, aby odolávala falšovaniu.

Rada guvernérov ECB do užšieho výberu zaradila sedem tém, ktoré odrážajú myšlienku Európskej únie. Ide o témy Budúcnosť patrí vám, Európska kultúra, Európske hodnoty odrážajúce sa v prírode, Naša Európa a my, Rieky: vody života v Európe, Ruky: spoločne budujeme Európu, Vtáky: slobodné, odolné a inšpiratívne. Ich výber ECB bližšie odôvodnila na webe.

ECB by mala prijať rozhodnutie o budúcom návrhu a o čase výroby a vydania nových bankoviek v roku 2026. Dovtedy uskutoční výberové konanie na ich grafický návrh a európski občania by mali mať možnosť opätovne vyjadriť svoje preferencie k vybraným návrhom.