Barbora Fábryová
dnes 19. augusta 2025 o 10:00
Čas čítania 0:36

Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky

Kategória:
Slovensko
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Zdroj: Facebook/Záchranná zdravotná služba Bratislava

Niektoré podniky ponúkajú ľuďom tisícky eur len za to, že sa rozhodnú nastúpiť do práce.

Na trhu práce prebieha už niekoľko mesiacov súboj o nových zamestnancov. Spoločnosti sa v inzerátoch predbiehajú v tom, kto ponúkne potenciálnym záujemcom lepšie bonusy či príplatky. Mnohé z nich preto lákajú ľudí na nadštandardné náborové príspevky, ktoré sa môžu vyšplhať na úroveň tisícok eur, vyplýva to z inzerátov zverejnených na portáli Profesia.

Odvetvia, v ktorých človek najčastejšie narazí na zaujímavé bonusy, sú najmä zdravotný, dopravný a výrobný priemysel. Pripravili sme si pre teba prehľadný zoznam tých najzaujímavejších ponúk s náborovými bonusmi, ktoré sa vyšplhali do výšky tisícok eur.

Pracovná pozícia Spoločnosť Miesto práce Náborový bonus
Primár chirurgického oddelenia Nemocnica s poliklinikou Myjava Myjava 20 000 €
Sestra Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava 5 000 €
Sestra Univerzitná nemocnica Bratislava Bratislava 4 000 €
Sanitár na operačných sálach Nemocnica svätého Michala Bratislava 1 500 €
Technik SIIX EMS Slovakia s.r.o. Nitra-Mlynárce 1 000 €

NEMOCNICA, ZDRAVOTNÁ SESTRA, SESTRIČKA
Zdroj: TASR/Ján Krošlák
Správy z domova
Domov
Zdieľať
Diskusia