V bratislavskom Ružinove vypukol požiar bytu, pri ktorom záchranári ošetrili dve dospelé osoby. Dve deti sa však nepodarilo zachrániť.
AKTUALIZOVANÉ (18. august 15.54 h.): Polícia na mieste utorkového požiaru, pri ktorom zahynuli v bratislavskej mestskej časti Ružinov dve deti, obmedzila na osobnej slobode ženu. Aktuálne s ňou vykonávajú procesné úkony. „Vec si na mieste prevzali policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Len čo to situácia vo vyšetrovaní umožní, k prípadu poskytneme bližšie informácie,“ uviedli policajti.
V bratislavskom Ružinove došlo v utorok k tragickému požiaru bytu, pri ktorom zasahovali hasiči, polícia aj záchranári. Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR informovalo, že na miesto vyslalo dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a dve ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP).
Podľa prvotných informácií záchranári ošetrili dve dospelé osoby. Napriek snahe sa však nepodarilo oživiť dve maloleté deti.
Na mieste podľa bratislavského operačného strediska Hasičského a záchranného zboru zasahuje 25 príslušníkov s deviatimi kusmi techniky. Asistujú im pri tom dobrovoľní hasiči z Ružinova. „Dnes, 19. augusta 2025, bol krátko pred 13.00 h nahlásený požiar bytu na Hrachovej ulici v Bratislave. Hasiči momentálne pracujú na likvidácii požiaru a evakuácii osôb z bytov v bytovom dome,“ uviedlo.
„Hliadky Policajného zboru aktuálne vykonávajú potrebné úkony na mieste požiaru bytového domu, ku ktorému došlo v bratislavskej mestskej časti Ružinov,“ uviedol pre TASR bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. „Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia umožní,“ uzavrel.