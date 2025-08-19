Kategórie
Barbora Fábryová TASR
dnes 19. augusta 2025 o 14:24
Čas čítania 0:50

AKTUÁLNE: Požiar bytu v Ružinove skončil tragicky. Záchranárom sa nepodarilo oživiť dve deti

Kategória:
Slovensko
V bratislavskom Ružinove vypukol požiar bytu, pri ktorom záchranári ošetrili dve dospelé osoby. Dve deti sa však nepodarilo zachrániť.

AKTUALIZOVANÉ (18. august 15.54 h.): Polícia na mieste utorkového požiaru, pri ktorom zahynuli v bratislavskej mestskej časti Ružinov dve deti, obmedzila na osobnej slobode ženu. Aktuálne s ňou vykonávajú procesné úkony. „Vec si na mieste prevzali policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Len čo to situácia vo vyšetrovaní umožní, k prípadu poskytneme bližšie informácie,“ uviedli policajti.

V bratislavskom Ružinove došlo v utorok k tragickému požiaru bytu, pri ktorom zasahovali hasiči, polícia aj záchranári. Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR informovalo, že na miesto vyslalo dve ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a dve ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP).

Podľa prvotných informácií záchranári ošetrili dve dospelé osoby. Napriek snahe sa však nepodarilo oživiť dve maloleté deti.

Na mieste podľa bratislavského operačného strediska Hasičského a záchranného zboru zasahuje 25 príslušníkov s deviatimi kusmi techniky. Asistujú im pri tom dobrovoľní hasiči z Ružinova. „Dnes, 19. augusta 2025, bol krátko pred 13.00 h nahlásený požiar bytu na Hrachovej ulici v Bratislave. Hasiči momentálne pracujú na likvidácii požiaru a evakuácii osôb z bytov v bytovom dome,“ uviedlo.

19. augusta 2025 o 7:10 Čas čítania 8:04 Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)

„Hliadky Policajného zboru aktuálne vykonávajú potrebné úkony na mieste požiaru bytového domu, ku ktorému došlo v bratislavskej mestskej časti Ružinov,“ uviedol pre TASR bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. „Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia umožní,“ uzavrel. 

Správy z domova
