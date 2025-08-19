Od 1. júla sa mení spôsob výpočtu poplatkov za prístup do distribučnej siete pre vybrané sadzby.
- Od 1. júla sa mení výpočet poplatkov za distribúciu elektriny pre odberateľov s vybranými sadzbami, čo môže viesť k zvýšeniu platieb pri zbytočne veľkých ističoch.
- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví odporúča dotknutým odberateľom, na ktorých sa zmena vzťahuje, aby zvážili zmenu ističa na optimálnu veľkosť.
- Podobná iniciatíva v minulosti viedla k tomu, že si až 85 % odberateľov upravilo ističe, čo prinieslo efektívnejšie využitie siete a potenciálne úspory.
Širší kontext: Táto zmena sa priamo dotkne mnohých domácností a firiem na Slovensku, ktoré platia za distribúciu elektriny. Ak máš doma istič, ktorý je výrazne vyšší, než je vaša reálna spotreba, od júla budete zbytočne platiť viac. Prehodnotenie veľkosti ističa tak môže viesť k reálnym úsporám na mesačných účtoch.
