Barbora Fábryová
dnes 19. augusta 2025 o 9:22
Čas čítania 0:25

Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)

Kategória:
Slovensko
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
Zdroj: REFRESHER/Jakub Šuvada

Slovensko zasiahne vlna horúčav s dennými teplotami presahujúcimi 30 °C.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na stredu výstrahy pred vysokými teplotami. Najvážnejšia situácia sa očakáva v južných okresoch, kde platia výstrahy 2. stupňa.

Horúčavy zasiahnu okresy Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Najväčšie teploty by mali prísť v popoludňajších hodinách, približne od 14.00 h do 15.00 h. V týchto oblastiach môže teplota vystúpiť až na 33 °C, čo predstavuje zvýšené riziko pre zdravie.

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ informuje SHMÚ.

shmú
Zdroj: SHMÚ

Prečítaj si aj tieto články:

19. augusta 2025 o 7:10 Čas čítania 8:04 Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor) Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. augusta 2025 o 6:50 Čas čítania 8:02 Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor) Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
13. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 4:02 Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
Správy počasie Správy z domova
Náhľadový obrázok: REFRESHER/Jakub Šuvada
