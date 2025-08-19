Slovensko zasiahne vlna horúčav s dennými teplotami presahujúcimi 30 °C.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na stredu výstrahy pred vysokými teplotami. Najvážnejšia situácia sa očakáva v južných okresoch, kde platia výstrahy 2. stupňa.
Horúčavy zasiahnu okresy Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice. Najväčšie teploty by mali prísť v popoludňajších hodinách, približne od 14.00 h do 15.00 h. V týchto oblastiach môže teplota vystúpiť až na 33 °C, čo predstavuje zvýšené riziko pre zdravie.
„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ informuje SHMÚ.
