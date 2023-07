Na Slovensku nežije iba 1 200 medveďov, hnevajú sa poľovníci. Máme ich tu tisíce, zverejnili vlastné prepočty

Kritici ochranárom vytkli viacero chýb, ktorých sa pri sčítaní jedincov dopustili.

Poľovníkom sa nepozdáva výsledok sčítania medveďov, ktorý v utorok zverejnili ochranári. Štúdia, ktorá na základe analýzy vzoriek DNA ukázala, že na Slovensku žije okolo 1 275 medveďov, sa podľa poľovníkov nepribližuje k realite, hovorí viceprezident a hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák.

Podľa ich výpočtov žije na Slovensku zhruba 3 000 jedincov, ba čo viac, podľa niektorých výpočtov dokonca až 5 000 šeliem, píše portál tvnoviny.sk.

Odkazujú na výsledok sčítania z minulosti

Už v roku 2016 sa ochranári dopracovali k výsledku, že na Slovensku žije okolo 1 400 medveďov. Preto je podľa poľovníkov nepravdepodobné, že by počet jedincov medzičasom nestúpol.

Poľovníci ochranárom vyčítajú aj fakt, že vzorky zbierali iba v okrajových častiach územia, kde sa medvede vyskytujú, nie v centrálnych oblastiach. Navyše vraj vzorky zbierali v časoch, keď medvede spia alebo odpočívajú.

„Zdôrazňujeme, že za posledných 20 rokov sa areál výskytu medveďa hnedého zvýšil o 42 percent. To je známka toho, že počet medveďa nemôže stagnovať, ale logicky sa zvyšuje. Medvede by nemali iný dôvod sa rozširovať do nových lokalít,“ vysvetľujú poľovníci.

Situácia s medveďmi je kritická

Podľa poľovníkov je situácia na Slovensku kritická. Apelujú preto na zmenu zákona, podľa ktorého by sa medvede mohli loviť kvótovo.

„Samozrejme, nehovoríme, že zníženie počtu medveďov je jediné riešenie. Určite treba dodržiavať aj preventívne opatrenia, vyriešiť odpadky a podobne. Regulácia sa však teraz ukazuje ako nevyhnutná,“ konštatuje Kaššák.