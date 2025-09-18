Na jeho miesto nastúpil poslanec Roman Michelko.
Andrej Danko sa vzdal funkcie predsedu poslaneckého klubu SNS, informuje Denník N. Urobil tak ešte 9. septembra. Na jeho miesto podľa webovej stránky NR SR nastúpil poslanec Roman Michelko.
Michelko od začiatku volebného obdobia pôsobil v poslaneckom klube SNS. Členom strany však nebol. Vstúpil do nej vo februári. Michelko v parlamente pôsobí aj ako predseda výboru pre kultúru a médiá.
