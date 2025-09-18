Overenie príjemcu sa uskutoční pred odoslaním platby a výsledok sa zobrazí okamžite.
Od októbra tohto roka budú všetky banky v eurozóne povinné sprístupniť svojim klientom službu overenia príjemcu. Odosielatelia platieb si tak budú môcť potvrdiť, či číslo účtu, ktoré zadávajú, patrí správnej osobe alebo firme. Krátko pred spustením tejto služby na to poukázala hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová.
„Overenie príjemcu predstavuje bezplatnú službu, ktorá kontroluje zadané číslo účtu príjemcu (IBAN) a zadaný názov príjemcu voči údajom v banke príjemcu. Služba je dostupná pre štandardné aj okamžité SEPA platby. Klienti ju môžu využiť pre jednotlivé platby, ako aj dávkové platby,“ priblížila.
Overenie príjemcu sa uskutoční pred odoslaním platby a výsledok sa zobrazí okamžite. Výsledok overenia je pritom informatívny. Nebráni teda ďalšiemu spracovaniu platby a konečné rozhodnutie je na klientovi.
Hovorkyňa tiež upozornila, že na výsledok overenia nemajú vplyv niektoré nepresnosti pri zadávaní údajov, napríklad poradie mena a priezviska, použitie alebo nepoužitie titulov či diakritiky, použitie len jedného priezviska pri zložených priezviskách alebo známe obmeny krstných mien.
Priprav sa na ďalšie zmeny
Legislatíva umožňujúca overenie príjemcu prináša aj ďalšie zmeny do platobných služieb. „Od októbra si budú môcť klienti nastavovať výšku limitov pre okamžité platby sami až do maximálneho limitu. Sami sa tak rozhodnú, do akej výšky majú ich platby odisť do niekoľkých sekúnd,“ priblížila Miklošovičová.
Ďalšou zmenou je voľba klienta banky, či jeho platby odídu ako okamžité alebo štandardné SEPA platby. Môže sa tiež rozhodnúť, či ak platbu nie je možné poslať ako okamžitú, má sa jej odoslanie zrušiť. „Od októbra tiež upravujeme výšky limitu okamžitých platieb. Platby do niekoľkých sekúnd sa budú môcť v mobilnej aplikácii Tatra banky a Internet bankingu posielať až do 30 000 eur,“ doplnila hovorkyňa.
