VIDEO: Masaker na festivale v Izraeli. Hamas povraždil viac ako 260 ľudí, protiútoky v pásme Gazy si už vyžiadali stovky obetí

Najmenej 260 tiel objavili izraelskí záchranári na mieste, kde sa konal hudobný festival, na ktorý v sobotu ráno zaútočili palestínski militanti. Oznámila to v nedeľu večer izraelská záchranná služba ZAKA, informuje TASR podľa agentúr DPA a AP odvolávajúcich sa na izraelské médiá.

Militanti z Hamasu vtrhli v sobotu ráno na hudobný festival, ktorý sa konal neďaleko kibucu Re´im, a to pri hranici Izraela s pásmom Gazy. Následne začali strieľať na účastníkov. Podľa správ izraelských médií zároveň z miesta uniesli mnoho ľudí do pásma Gazy.

Svedkovia útoku ho opísali ako masakru. Na internete sa medzičasom objavili videozáznamy zachytávajúce účastníkov festivalu pri tom, ako zjavne utekajú pred streľbou. Festival sa konal na otvorenom priestranstve, takže sa podľa slov preživších nebolo veľmi kam ukryť. Mnohí návštevníci v panike naskakovali do svojich áut a pokúšali sa utiecť.

Najmenej 413 Palestínčanov bolo zabitých a ďalších 2 300 utrpelo zranenia pri odvetných izraelských útokoch na pásmo Gazy. Oznámilo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Izrael reagoval protiútokmi na rozsiahle útoky palestínskych militantov z hnutia Hamas na svojom území, pri ktorých zahynulo už prinajmenšom 700 ľudí, uvádzajú izraelské médiá, odvolávajúc sa na zdravotnícke zdroje.

Podľa posledných údajov izraelského ministerstva zdravotníctva zároveň pri útokoch utrpelo zranenia najmenej 2 243 ľudí. Izrael taktiež informoval, že palestínski militanti zajali a uniesli do pásma Gazy vyše 100 Izraelčanov. Takéto číslo potvrdil v nedeľu aj samotný Hamas.

Terrorist attack on festival in Israel: volunteers say they have found more than 250 dead bodies



At least 250 bodies have been found at the site of a music festival in Israel near the Gaza Strip border, according to the ZAKA public organization, which brings together volunteer… pic.twitter.com/ZuqEPpRQQ9