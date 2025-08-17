Americký prezident Donald Trump oznámil, že ak dopadnú dobre jeho pondelkové rokovania s Volodymyrom Zelenským, začne s prípravami na trojstranný summit.
Americký prezident Donald Trump povedal európskym lídrom, že chce už do budúceho piatku zorganizovať trojstranný summit, na ktorom by sa zúčastnil spoločne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským i šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. S prípravami takéhoto stretnutia, podľa vlastných slov, začne, ak dopadnú dobre pondelkové rokovania, ktoré má v Oválnej pracovni absolvovať so Zelenským, uvádza stanica CNN.
Portál Axios s odvolaním sa na vlastné zdroje mierne odlišne uvádza piatok ako najskorší Trumpom zvažovaný termín takéhoto trojstranného summitu. Zelenskyj v sobotu oznámil, že v pondelok odcestuje do Washingtonu, aby s americkým prezidentom prerokoval „ukončenie zabíjania a vojny“ na Ukrajine. Ukrajinský prezident cestu avizoval po svojom telefonáte s Trumpom, počas ktorého ho americký prezident informoval o „hlavných bodoch“ svojich rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
Americký denník The New York Times medzičasom, s odvolaním sa na dvoch vysokopostavených európskych predstaviteľov, informoval, že na pondelkové stretnutie Trumpa a Zelenského v Bielom dome sú pozvaní aj európski lídri. Tí budú v rámci takzvanej koalície ochotných rokovať prostredníctvom videokonferencie aj v nedeľu popoludní, oznámil Elyzejský palác.
Podľa CNN sa očakáva, že aspoň niektorý z nich sa k pondelkovým rokovaniam Trumpa so Zelenským pridá. Na stretnutí sa podľa zdrojov tejto spravodajskej stanice zúčastní aj americký viceprezident J. D. Vance.