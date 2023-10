Nový posun v prípade vraždy dcéry Putinovho ideológa. Výbušninu, ktorou odpálili jej auto, do Ruska prepašovali nečakaným spôsobom

Bomba bola pôvodne určená pre ruského ultranacionalistu Alexandra Dugina.

Atentát, ktorého obeťou sa v auguste roku 2022 stala dcéra ruského ultranacionalistu, zosnovali ukrajinské tajné služby. Komponenty pri útoku použitej výbušniny boli do Ruska prepašované v prenosnej klietke pre mačku. Napísal to denník The Washington Post vo svojom pondelkovom článku, z ktorého citovala agentúra AFP.

Pri výbuchu nálože nastraženej v aute prišla o život 29-ročná Daria Duginová, ktorej otcom je nacionalistický ideológ Alexandr Dugin, známy prívrženec invázie ruskej armády na Ukrajinu.

Prenosná klietka pre mačku bola prevezená v aute Natalie Vovkovej, ktorá do Ruska pricestovala z Estónska aj so svojou 12-ročnou dcérou. Následne si Vovková v Moskve prenajala byt v rovnakom komplexe ako Duginová, ktorú pred samotnou operáciou sledovala. Podľa pôvodných plánov mal pri výbuchu nastraženej nálože prísť o život Dugin, ktorý však napokon nastúpil do iného auta.

Rusko z útoku na Duginovú obvinilo ukrajinské tajné služby. Kyjev toto tvrdenie odmietol. Americké spravodajské služby však dospeli k rovnakému záveru ako Moskva. Ich predstavitelia minulý rok pre The New York Times povedali, že Ukrajinu za útok na Duginovú napomenuli.

Podľa amerického denníka je atentát súčasťou tieňovej vojny

Denník The Washington Post v pondelok informoval, že útok z augusta 2022 je súčasťou prebiehajúcej tieňovej vojny, v rámci ktorej ukrajinské špionážne služby napríklad už dvakrát zaútočili na most spájajúci pevninské Rusko s okupovaným Krymom, vyslali drony nad areál Kremľa v centre Moskvy či útočili na ruské plavidlá v Čiernom mori.

Aktérmi týchto misií boli ukrajinské tímy vytvorené, vycvičené a vybavené v tesnom partnerstve s americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA), informoval The Washington Post. Denník však dodal, že u amerických partnerov narastá znepokojenie v súvislosti s desiatkami atentátov, ktoré v posledných mesiacoch zrejme spáchala SBU a jej vojenská odnož GUR.

Obeťami týchto atentátov boli proruskí separatisti a kolaboranti s ruskou správou na okupovaných územiach, ako aj ruský vojenský personál i podporovatelia vojny v samotnom Rusku. Medzi nimi je aj veliteľ ruskej ponorky zabitý počas behu v parku, vojenský bloger, ktorý prišiel o život pri výbuchu bomby v kaviarni v Petrohrade, či veliteľ proruských povstalcov.

Tesné partnerstvo CIA s ukrajinskými bezpečnostnými službami sa datuje od roku 2015 – začalo sa krátko po tom, ako Rusko anektovalo Krym. Táto spolupráca sa rozvinula v rozsahu, aký by bol pred anexiou Krymu nepredstaviteľný, konštatoval americký denník.

Ľudia v Belehrade kráčajú okolo nástennej maľby, na krorej je zobrazená Daria Duginová. Táto 29-ročná novinárka a publicistka bola dcérou prokremeľského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina. Daria Duginová zahynula počas sobotňajšieho výbuchu auta v Moskve. (24. augusta 2022) Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic

CIA investovala milióny do ukrajinských tajných služieb

Podľa článku v The Washington Post investovala CIA od roku 2015 do ukrajinských spravodajských agentúr desiatky miliónov dolárov. S pomocou CIA bola ukrajinská GUR v priebehu niekoľkých rokov prakticky prestavaná od nuly. Agenti ukrajinských tajných služieb boli vyškolení v špeciálnych zariadeniach na Ukrajine aj v Spojených štátoch. Washington zaplatil aj výstavbu nových budov GUR, pretože sa obával, že tie staré boli napichnuté ruskou rozviedkou.

V Bezpečnostnej službe Ukrajiny (SBU) bola s podporou CIA aj vytvorená špeciálna jednotka špecializujúca sa na Rusko. CIA poskytla zabezpečené komunikačné a odpočúvacie zariadenia, ako aj maskovanie, ktoré uľahčilo prienik do okupovaných miest.

Zástupcovia americkej rozviedky však v rozhovoroch s novinármi zdôrazňovali, že CIA sa nezúčastňovala na operáciách súvisiacich s vraždami Rusov – aktivity CIA sú zamerané na posilňovanie schopností ukrajinských spravodajských služieb zhromažďovať údaje.

The Washington Post súčasne poznamenal, že cielené operácie ukrajinských tajných služieb skomplikovali spoluprácu so CIA a vyvolali obavy medzi niektorými predstaviteľmi vo Washingtone a v Kyjeve.

Nemenovaní ukrajinskí predstavitelia však pre The Washington Post uviedli, že ukrajinské bezpečnostné služby boli nútené použiť práve takúto taktiku, pretože majú proti sebe silnejšieho protivníka. Riaditeľ SBU Vasyľ Maľuk pre americký denník sumarizoval, že všetky ciele zasiahnuté SBU sú úplne legálne.