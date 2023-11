Takýto silvestrovský program ponúkajú televízie. Tešiť sa môžeš aj na špeciálny stand-up

Slováci sa môžu s rokom 2023 rozlúčiť aj pri televíziách.

Veľké slovenské televízie prezradili, ako bude vyzerať ich tohtoročný silvestrovský program. Dominovať bude najmä verejnoprávna RTVS. Tento rok sa však nechce dať zahanbiť ani najsledovanejšia TV Markíza, informuje portál Mediaboom.sk.

RTVS plánuje do silvestrovského programu zaradiť niekoľko populárnych televíznych relácií. Večer by mal otvoriť kvíz Záhady tela, ten bude v silvestrovskom programe po prvýkrát a u divákov je mimoriadne obľúbený. Záhady tela by mala vystriedať šou Milujem Slovensko. Televízia sa s rokom 2023 rozlúči reláciou Neskoro večer s Petrom Marcinom.

Silvestrovský program plánujú aj komerčné televízie

Silvestrovský program na TV Joj začne o 20.40 h. Televízia bude vysielať populárnu reláciu Inkognito, ktorá sa na Silvestra objavuje na televíznych obrazovkách už od roku 2017. Nie je isté, či TV Joj do druhej časti programu zaradí aj šou Všetko čo mám rád.

TV Markíza posledné roky divákom ponúkala zostrihy starších relácií či české komediálne filmy. Divákov teraz pre zmenu čaká špeciálna epizóda šou Možné je všetko. Večer však otvorí veľká stand-up šou Simony Salátovej Donaha!