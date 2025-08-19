Už v septembri pôjde do dražby staršie BMW X5, ktoré Daňový úrad Bratislava ponúkne od vyvolávacej ceny 1 050 eur.
Daňový úrad Bratislava pripravil na 3. septembra 2025 opätovnú dražbu motorového vozidla BMW X5 3.0D, ktoré je určené na náhradné diely. Vozidlo s evidenčným číslom BA880PR a dátumom prvej evidencie 5. januára 2007 patrí do kategórie nákladných terénnych vozidiel (N1G).
Dražba sa uskutoční o 11:00 v priestoroch daňového úradu na Radlinského 37 v Bratislave, v kancelárii číslo 504. Vyvolávacia cena vozidla je stanovená na 1 050 eur. Záujemcovia si môžu predmet dražby obhliadnuť po predchádzajúcom dohovore s pracovníkmi exekučného oddelenia daňového úradu na uvedených telefónnych číslach.
Ďalšie informácie o dražbe a jej priebehu poskytuje Daňový úrad Bratislava osobne alebo telefonicky.
Prečítaj si aj tieto články: